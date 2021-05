Villarreal et Manchester United sont en finale

Villareal s'est qualifié, jeudi, pour la finale de la Ligue Europa en conservant (0-0) l'avantage pris à l'aller jeudi sur la pelouse d'Arsenal, peu inspiré dans le jeu et en manque de tranchant devant les cages. Les Gunners risquent de revoir défiler dans leur tête les images du poteau trouvé par Pierre-Emerick Aubameyang à un peu plus de dix minutes de la fin. Sur une remontée de balle rapide sur le flanc droit, Hector Bellerin avait adressé un centre et le Gabonais s'était élevé plus haut que deux adversaires pour reprendre le ballon d'une tête piquée qui a été repoussée par le montant droit de Geronimo Rulli (79e).

Aubameyang avait déjà vu une volée fouettée de l'extérieur du droit toucher l'extérieur du poteau en première période (39e). Mais Mikel Arteta a eu beau se prendre la tête à deux mains, le résultat final reflète assez bien la prestation de son équipe qui a tardé à se montrer vraiment pressante. Les Londoniens, 9e en championnat et distancés dans la course à l'Europe, savaient pourtant qu'ils n'avaient plus que ce match pour sauver leur saison et peut-être le poste de leur entraîneur.

Ils sont montés en puissance au fil du match, mais les Espagnols, emmenés par l'ancien entraîneur des Gunners, Unai Emery, n'ont eu qu'à conserver leur sang-froid et leur discipline défensive pour contrer les assauts désordonnés.

Les Romains se sont bien battus

Manchester United, sur orbite après sa démonstration de l'aller (6-2), a validé de son côté au petit trot sa qualification pour la finale, aux dépens d'une Roma combative qui s'est consolée par une victoire (3-2) jeudi à l'Olimpico. Edinson Cavani va pouvoir goûter, à 34 ans, à sa première finale européenne, le 26 mai à Gdansk (Pologne). Et l'infatigable attaquant uruguayen des Red Devils l'a bien mérité avec un nouveau doublé (39e, 68e) après celui du match aller.

Mais les Romains n'ont pas été loin de réussir à emballer le match en début de seconde période en reprenant l'avantage grâce à Edin Dzeko (57e) puis Bryan Cristante (60e), face à une défense apathique. Sans les deux miracles dans la foulée du gardien de Red Devils David De Gea (61e, 62e), qui sait ce qui aurait pu arriver à ces Mancuniens? Car ces Giallorossi, privés des trois titulaires sortis blessés à Old Trafford (Veretout, Spinazzola, Paul Lopez), puis rapidement aussi de Chris Smalling, contraint de sortir sur blessure et de laisser sa place au jeune Ebrima Darboe (30e), se sont malgré tout bien battus.

(nc/L'essentiel/afp)