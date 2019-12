Dortmund gaspille et rate le coche contre Leipzig

Mardi 17 décembre

Lille s'est tranquillement imposé 0-3 à Monaco et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Quand on a un calendrier absurde, avec un quart de finale de coupe de la ligue le mardi et une demi-finale de mondial des clubs le mercredi, il faut faire des choix. Et Liverpool a choisi. Les Reds ont aligné une équipe de jeunes en coupe à Aston Villa. Les 11 titulaires totalisaient... 16 matchs pro au total! Aston Villa en a profité pour se qualifier tranquillement pour le dernier carré de la compétition en l'emportant 5-0, avec notamment un doublé de Kodjia (36e, 45e). Mais pour Liverpool, ce n'est pas ça qui compte, cette semaine.

Le Borussia Dortmund a manqué une belle occasion de se rapprocher de la tête de la Bundesliga en concédant le nul 3-3 contre le leader Leipzig. Le Borussia semblait avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la pause grâce à Weigl (23e) et Brandt (34e). Mais Werner a vite permis au RB de recoller, en inscrivant un doublé (47e, 53e). Dortmund a repris l'avantage deux minutes plus tard par Sancho (55e) mais Schick permettait au leader de sauver un point (78e). 3-3, score final, même si Dortmund poussait sur la fin. Leipzig compte désormais trois points d'avance sur Mönchengladbach et quatre sur Dormund, dont la place sur le podium est menacé par Schalke 04 et le Bayern, qui jouent mercredi à Wolfsburg et Fribourg.

La première demi-finale du mondial des clubs a vu les Brésiliens du Flamengo prendre le dessus 3-1 sur les Saoudiens d'Al Hilal. Les joueurs de Riyad ont pourtant été vaillants et menaient même à la pause grâce à al-Dawsari (18e). Mais De Arrascaeta (49e), Henrique (78e) et al-Bulaihi (82e, contre son camp) ont donné la victoire aux récents vainqueurs de la Copa Libertadores. L'autre demi-finale opposera mercredi Liverpool aux Mexicains de Monterrey.

Le stade de Reims est le premier qualifié pour les quarts de finale de la coupe de la ligue, grâce à sa victoire 1-0 sur Montpellier, avec un but sur pénalty de Vafaro (78e).

Le Werder Brême vit décidément une saison difficile. Le club du nord de l'Allemagne s'est fait dynamiter à la maison par Mayence, 0-5. Un triplé de Quaison (10e, 19e et 38e), un contre son camp de Pavlenka (15e) et un but de Mateta (81e) ont permis ce triomphe à Mayence qui passe ainsi de la 14e à la 13e place. Le Werder reste, pour le moment, 15e.

(L'essentiel)