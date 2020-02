José Mourinho s'est «endormi chez le coiffeur»

José Mourinho gardera longtemps en mémoire son dernier passage chez le coiffeur londonien de luxe, Haks Oscar. Conséquence d'un travail un peu trop zélé: au beau milieu de l'hiver anglais, le Portugais doit porter une coupe pour le moins estivale.

Cette métamorphose a tout d'abord fait le bonheur des fans de Tottenham, qui se souviennent qu'à l'aube de la saison 2006/2007, le Special One s'était rasé la tête pour signifier à ses joueurs qu'il était «prêt à partir en guerre». Son club de l'époque, Chelsea, avait remporté neuf de ses onze premiers matches de championnat.

Mais cette année, rien de tel... José Mourinho se retrouve avec la boule à zéro un peu à l'insu de son plein gré. Il l'a d'ailleurs confirmé à Sky Sports: «Parfois j'aime bien couper court, parfois j'aime bien sentir le froid. J'aime bien changer un peu. Mais cette fois-ci ce n'est pas le cas, je me suis endormi dans le fauteuil du coiffeur et quand je me suis réveillé, c'était tellement mauvais que je lui ai dit: rasez tout».

«Dans quelques mois, j'aurai à nouveau des cheveux. Certaines personnes ne pourront pas en dire autant»

La prochaine fois, il est certain qu'il fera plus attention avant de s'endormir lors d'un rendez-vous chez le capilliculteur. Ou qu'il optera pour la méthode qu'il avait utilisée en 2013.

À savoir emprunter la tondeuse de l'un des ses joueurs et procéder seul: «J'avais demandé à Fernando Torres de me donner sa machine et je l'ai fait moi-même devant le miroir. C'est beau et c'est pas cher. Dans quelques mois, j'aurai à nouveau des cheveux. Certaines personnes ne pourront pas en dire autant», avait-il commenté, en lançant au passage une pique à certains de ses confrères entraîneurs.

Pour mémoire, José Mourinho avait également déclaré en 2014: «Si tu aimes ce que tu fais, tu ne perdras jamais tes cheveux». Qu'on se le dise!

