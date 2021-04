Plus de 23 joueurs par sélection à l'Euro?

«L'UEFA envisage la question. Aucune décision n'a été prise pour l'instant», a déclaré un porte-parole, après les appels des sélectionneurs de l'Italie, de la Belgique et de la France à élargir les effectifs des équipes.

Mercredi, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, avait déclaré: «J'espère, au vu de la pandémie que les règles pourront être adaptées et que nous pourrons avoir 26 voire 27 joueurs avec nous».

«Il existe des discussions, notamment avec l'Angleterre et l'Italie. Tout le monde a réagi de la même manière. Élargir le groupe, avec par exemple un joueur en plus par ligne, ce serait une décision correcte», a ajouté l'entraîneur espagnol auprès de l'agence de presse Belga mercredi. Martinez qui assure que le sélectionneur italien Roberto Mancini est du même avis que lui «espère que ces discussions déjà menées entre coaches remonteront plus haut».

«Ce serait une bonne chose »

Didier Deschamps, qui relève depuis plusieurs jours l'état de fatigue des joueurs, face à un calendrier chamboulé par la pandémie de Covid-19 et après une préparation estivale tronquée, a rappelé qu'il leur faudrait «enchaîner, enchaîner, enchaîner» jusqu'à l'Euro. «Je pense d'ailleurs que si l'UEFA se penchait sur le sujet de pouvoir élargir la liste, de deux ou trois joueurs, ce serait une bonne chose, à condition qu'ils puissent tous être sur la feuille de match. On n'a pas eu de cas positif mais je pense qu'avec la fatigue et tout cela (le Covid-19), ce serait une bonne chose», a ajouté le sélectionneur des Bleus.

L'instance européenne tient son prochain comité exécutif le 19 avril, à la veille de son congrès. Au menu, figurent déjà la réforme des compétitions de club européennes au-delà de 2024, Ligue des champions en tête, ainsi que l'organisation ville par ville de l'Euro.

Déjà reporté d'un an en raison de la pandémie, le tournoi continental doit se tenir - du 11 juin au 11 juillet prochains - dans 12 villes-hôtes de 12 pays différents un défi rendu encore plus complexe par la volonté de l'UEFA que tous les stades accueillent du public.

(L'essentiel/AFP)