Il frappe sa copine, Manchester le suspend

Plus tôt dans la journée, une vidéo, des photos et un enregistrement audio avaient été publiés sur le compte Instagram de la jeune femme avant d'être supprimés.

Ces images montraient la jeune femme le visage en sang et des contusions sur son corps, avec la mention «à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement».

Disgusted by the fact that the frst thing that comes to people's mind is "oh his career is over"...screw his career, he needs to be put in prison for this!!

I really hope #harrietrobson gets the help she needs!! No woman deserves this! No means No!#masongreenwood #NoMeansNo pic.twitter.com/Mgbuq5tTEG