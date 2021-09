La France en échec, les Pays-​​Bas cartonnent

Groupe A

On vous l'a déjà dit, la Serbie a battu le Luxembourg 4-1. Dans l'autre match du groupe, Duffy a permis à l'Irlande d'arracher le nul 1-1 contre l'Azerbaïdjan, en toute fin de match, à Dublin. Les deux équipes se partagent la dernière place du groupe, avec un petit point chacune. La Serbie et le Portugal sont en tête avec dix points. Le Luxembourg est 3e avec six points.

Pendant ce temps, le Portugal a battu le Qatar 3 à 1 avec une équipe de remplaçants, sans Cristiano Ronaldo, lors d'un match amical marqué par les débuts internationaux du milieu d'origine brésilienne Otavio, samedi à Debrecen, en Hongrie.

Groupe D

L'équipe de France a une nouvelle fois été tenue en échec. Après leur nul à Strasbourg contre la Bosnie, les champions du monde ont fait 1-1 en Ukraine. Shaparenko a ouvert le score (44e) d'une frappe somptueuse, Martial a égalisé à bout portant (50e). C'est le cinquième match nul de l'Ukraine en cinq matchs dans ces éliminatoires. Les Bleus restent n'ont plus gagné depuis leur match contre l'Allemagne, au début de l'Euro, et restent sur cinq matchs sans victoires.

Plus tôt ce samedi, la Finlande avait battu le Kazakhstan 1-0, avec un but de Pohjanpalo à l'heure de jeu. La France reste en tête de son groupe avec 9 points, devant la Finlande, qui compte 5 points mais a joué deux matchs de moins, l'Ukraine, 5, la bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan, 2.

Groupe F

Match fou en Israël, qui a battu l'Autriche 5-2. Au bout de 33 minutes, les Israéliens menaient 3-0, grâce à Solomon (5e), Dabbur (20e) et Zahavi (33e). Mais Baumgartner (42e) et Arnautovic (55e) permettaient à l'Autriche de revenir à un but, avant que Weissman ne tue le match à la 58e et que Zahavi n'enfonce le clou à la 90e.

Dans les autres matchs, le Danemark s'est imposé 0-1 aux îles Féroé, but de Wind (85e) l'Écosse a battu la Moldavie sur le même score. Les Danois, cinq victoires en cinq matchs, sont nettement en tête du groupe avec 15 points, devant Israël, 10, l'Écosse, 8, l'Autriche 7.

Groupe G

Les Pays-Bas ont facilement disposé du Monténégro 4-0, avec des buts de Depay (38e, 62e), Wijnaldum (70e) et Gakpo (76e). La Norvège est, elle, allée s'imposer en Lettonie, 0-2 avec notamment un but sur pénalty de Haaland. Enfin, la Turquie a gagné 0-3 à Gibraltar.

Au classement, la Turquie est en tête avec 11 points, devant les Pays-Bas et la Norvège, 10, et le Monténégro, 7.

Groupe H

Les vice-champions du monde ont eu toutes les peines à s'imposer en Slovaquie. C'est Brozovic qui a fini par libérer la Croatie à la 86e, pour une victoire 0-1.

Brozovic what a goal ???? pic.twitter.com/e6X2LKv7d9 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 4, 2021

Dans les autres matchs, la Slovénie a battu Malte 1-0 grâce à un pénalty de Lovric (44e), tandis que la Russie est allée l'emporter 0-2 à Chypre, avec des buts d'Erokhin (6e) et Zhemaletdinov (55e).

La Russie et la Croatie sont en tête avec 10 points, devant la Slovénie, 7, et la Slovaquie, 6.

(L'essentiel)