Pas de vainqueur entre le Swift et le Progrès

Alors qu'ils restaient tous les deux sur deux défaites consécutives en BGL Ligue, le Swift et le Progrès se sont quittés dimanche sur un match nul qui n'arrange personne. Auteurs d'une égalisation dans le temps additionnel, les hommes de Stéphane Léoni verront peut-être plus facilement le verre à moitié plein. Hesperange n'a plus gagné depuis cinq rencontres en championnat.

Un contrôle pour s’emmener le ballon, un petit coup d'œil pour voir Sébastien Flauss un peu trop avancé et une frappe du coup de pied de 45 mètres parfaitement dosée sous la barre. En une action, Dominik Stolz a rappelé qu’il était un joueur qui pouvait changer le cours d’une mi-temps. L’Allemand a ouvert le score (34e, 1-0), alors que son équipe subissait les assauts du Progrès.

Belmin Muratovic avait d’abord vu son centre-tir heurter le montant (6e) avant de voir Geordan Dupire s’interposer sur sa frappe en lucarne (23e). Deux minutes plus tard, le gardien d’Hesperange réalisait une nouvelle intervention déterminante, se couchant bien sur un tir de Mayron De Almeida (25e).

Plus tranchant dans ses attaques, le Swift aurait pu doubler la mise sur la frappe puissante de Thierno Gaye, trop sur le gardien (61e) ou encore sur la tentative cadrée de Clément Couturier sur un service de Stolz (80e). Le Progrès répliquant plus timidement sur une frappe de Florian Bohnert au-dessus (66e) ou un tir lointain de Muratovic (82e). Dans le temps additionnel, Kenan Advusinovic a manqué de peu le cadre et, sur l'action qui a suivi, Conrad Azong a permis au Progrès d'arracher l'égalisation (1-1, 90e+2).

(L'essentiel/ Nicolas Grellier)