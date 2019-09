Neymar conspué par le public... puis sauveur!

Neymar était titulaire au coup d'envoi avec le Paris Saint-Germain pour affronter Strasbourg samedi après-midi en Ligue 1: après un été d'interminables rumeurs et négociations pour son départ, le Brésilien, finalement resté, a rejoué, sous la bronca, après quatre mois sans porter le maillot parisien. Copieusement sifflé et conspué à chacune de ses touches de balles, insulté par le public du Parc des Princes à travers chants et banderoles - l'une d'elle invitant le père de la star à mettre son fils en vente dans un quartier de prostitution carioca... -, le retour n'a, comme attendu, pas été une partie de plaisir.

L'entraîneur Thomas Tuchel, qui avait assuré la veille qu'il était «nécessaire» que Neymar fasse son retour après ce mercato à rebondissements, n'a pourtant pas tergiversé en alignant d'entrée son N.10 dans un Parc où il n'est plus en odeur de sainteté. Et pourtant, c'est le Brésilien qui a offert la victoire 1-0 aux siens en toute fin de match, sur une belle reprise acrobatique du pied gauche. Un seul petit but qui sauve Paris alors que Strasbourg était tout près de ramener le point du match nul.

Le but du Brésilien, son premier en L1 depuis le 11 mai, permet au PSG de consolider sa première place en tête du Championnat de France avec 12 points, en attendant les rencontres de la soirée.

#Neymar largement sifflé par le Parc des Princes à l’appel de son nom lors de l’annonce de la composition d’équipe. #PSGRCSA @CulturePSG pic.twitter.com/2kN04BVOnQ — Marius (@MariusCassoly) September 14, 2019

Entre deux chants insultants à l’égard de Neymar Senior, cette banderole qui précise que ce dernier « vend son fils » et une autre que je vous laisse lire.... #PSGRCS pic.twitter.com/La8w0RjdSq — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) September 14, 2019

(L'essentiel/afp)