Cette Anglaise a 38 tatouages de José Mourinho

Viv Bodycote , 62, who feels a great passion for José Mourinho to the point that she has 38 tattoos in his honor.



Viv Bodycote made it clear that her husband Tony is not jealous of her devotion to Mourinho. pic.twitter.com/mG12F0ZgRg — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria) December 7, 2019

À 62 ans, Vivien Bodycote est presque une grand-mère comme les autres, mais avec une passion plutôt hors du commun. Son corps est couvert de tatouages en l'honneur du coach de Tottenham. Mourinho en Parrain, Mourinho dans un œuf de Pâques, Mourinho dans un cœur... Et ce n'est pas près d'être fini, puisque l'Anglaise compte bien en réaliser un supplémentaire, écrit So Foot.

Vivien a fêté le retour du coach portugais chez les Spurs et s'est fait faire un logo des Spurs avec la phrase: «Welcome back Jose, Spur'em on baby!». «Quand il a eu le job à Tottenham, j'étais si heureuse pour lui. Je suis sortie acheter tous les journaux, j'étais comme une enfant, je sautais dans la maison et j'embrassais les photos de lui que j'ai accrochées au mur», déclare-t-elle au Sun.

62-year-old Vivien Bodycote, a retired teaching (!) assistant, has 38 Mourinho-related tattoos on her body.



The latest tattoo is dedicated to his return to the Premier League at Tottenham.



"Welcome back, Jose!" with the Spurs logo.



San Antonio Spurs...

Oops! pic.twitter.com/VHZE9qyjeg — Michael Yokhin (@Yokhin) December 10, 2019

Sa passion a commencé que José Mourinho est arrivé à Manchester United en 2017. Depuis, la sexagénaire a dépensé plus de 2 300 euros en tatouages «parce que je l'aime. Et je suis prête à dépenser plus. D'ailleurs, je pense déjà au prochain tatouage que je peux faire,» se défend-t-elle. «Il a tout. Il est talentueux, drôle, tranchant, et j'admire ce qu'il a accompli. Il me fait fondre. Tout chez Mourinho me plaît. (...) Sans Mourinho, la Premier League, c'est juste chiant.»

Une adulation qui ne génère pourtant pas de jalousie de la part de son mari. «Il adore mes tatouages, parce qu'il adore aussi José! On regarde les matchs ensemble, il me demande toujours des nouvelles de Mourinho et il est favorable aux tatouages que j'ai faits». Pourtant l'Anglaise «ferait passer Mourinho avant son mari, mais pas avant ses enfants».

