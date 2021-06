Depuis l'hôpital, Christian Eriksen dit aller «bien»

«Je vais bien, dans ces circonstances», écrit le Danois Christian Eriksen sur son compte Instagram, sur lequel il a posté une photo de lui souriant, pouce levé. Le joueur de l'Inter Milan est hospitalisé depuis samedi suite à un arrêt cardiaque en plein match contre la Finlande. Les secouristes avaient réussi à lui sauver la vie avant de l'évacuer.

Ce mardi matin, le joueur s'est exprimé pour la première fois depuis l'incident qui avait choqué tout le Danemark et la planète foot. «Je dois toujours subir des examens à l'hôpital, mais je me sens bien», écrit-il. Il fait part de sa reconnaissance pour tous les messages de soutien «du monde entier» qu'il a reçus. «Ça signifie beaucoup pour moi et ma famille».

Et même alité dans une chambre d'hôpital et éloigné des terrains, Christian Eriksen va continuer à vibrer. «Je vais encourager les gars de l'équipe danoise pour les prochains matches», dit-il. Ses coéquipiers, battus par la Finlande alors qu'ils se trouvaient dans un état second juste après le malaise cardiaque, affrontent la Belgique ce jeudi à 18h, chez eux à Copenhague.

(L'essentiel)