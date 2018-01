Chelsea tenu en échec, Tottenham cartonne

Chelsea, à nouveau peu inspiré et tenu en échec par Leicester (0-0) à Stamford Bridge, a manqué l'occasion samedi de prendre ses distances avec ses concurrents pour les places qualificatives pour la Ligue des champions. Après ce match nul, les Blues reviennent à hauteur de Manchester United (47 pts), mais restent sous la menace de Liverpool (44 pts) et Tottenham (44 pts). Les Red Devils peuvent encore un peu se détacher lundi contre le mal classé Stoke. Ce sera plus compliqué pour les Reds, qui affrontent les Citizens, leaders incontestés de la Premier League, dimanche après-midi.

Diaporama Faiq Bolkiah, footballeur le plus riche du monde La 23e journée



Samedi

Chelsea-Leicester 0-0

Crystal Palace-Burnley 1-0

Watford-Southampton 2-2

Huddersfield-West Ham 1-4

West Brom-Brighton 2-0

Newcastle-Swansea 1-1

Tottenham-Everton 4-0



Dimanche

Bournemouth-Arsenal (14h30)

Liverpool-ManCity (17h)



Lundi

ManU-Stoke (21h)

Antonio Conte ne trouve plus la solution. Les Blues ne marquent plus! Contraints à leur quatrième nul de suite et leur troisième 0-0 consécutif, les Londoniens ont à nouveau montré un triste visage contre Leicester. C'est d'ailleurs la première fois de leur histoire que les Blues enchaînent trois 0-0 consécutifs. Face aux Foxes, pourtant réduits à dix à la 68e minute après le deuxième carton jaune de Chilwell, les champions en titre ont paru sans solution offensive, à l'image d'un Morata, complètement étouffé par Maguire.

Courtois avait demandé à ses coéquipiers de concrétiser leurs occasions. Ce n'était pas encore pour cette fois. Il faut dire qu'en face, Claude Puel et ses hommes ont offert une opposition acharnée, dans le sillage d'un Vardy combatif et d'un Smeichel parfait dans ses buts. Ils ont tiré douze fois au but en première période, ce qu'aucune autre équipe n'avait réussi à faire à Stamford Bridge depuis la saison 2003-2004.

Kane marque encore

De son côté, Tottenham a facilement disposé d'Everton, s'imposant 4-0, un succès qui permet aux coéquipiers de Harry Kane de revenir provisoirement à égalité, avec 44 points, avec Liverpool, 4e, et de prendre leurs distances avec Arsenal (39 points).

Face à Everton, qui n'a cadré aucun tir de la rencontre, Tottenham a largement dominé les débats, ouvrant le score par Son à la 26e. Le Coréen a profité d'un tir manqué de Serge Aurier pour marquer le premier but du match. En seconde période, le sérial-buteur Harry Kane a ajouté deux buts à sa besace. Sur un centre de Son à la 47e, puis après un centre de Dier d'une reprise du gauche (59e). Eriksen marquait le 4e but à la 81e d'une frappe splendide après une talonnade d'Alli suite à une jolie combinaison entre Kane et Son.

(L'essentiel)