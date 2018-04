Des fans de la Juve se trompent de Michael Oliver

Si un individu se rend coupable, aux yeux du monde, d'un acte qui suscite la polémique, il vaut mieux qu'il s'appelle Archibald Rastapopoulos ou Vlachnuk Wxrexka plutôt que Jean Dupont ou Nicolas Favre. Michael Oliver, un Anglais de Sunderland, en a fait la douloureuse expérience. Portant les mêmes nom et prénom que l'arbitre qui a accordé un penalty au Real Madrid à la 93e minutes lors du quart de finale de Champions League et qui a provoqué la colère des fans de la Juventus, l'innocent quidam a été victime d'une confusion.

De nombreux supporters «bianconeri» on cru qu'ils s'adressaient à l'arbitre lorsqu'ils ont envoyé des insultes et des menaces à ce Michael Oliver. Voulant remettre les pendules à l'heure, l'homme au malheureux patronyme a souhaité expliquer la chose, non sans un humour tout britannique, sur Twitter. «Après avoir reçu un torrent d'injures de la part de fans de la Juventus l'autre soir, pensant que j'avais arbitré un match de Champions League, il semble que mon homonyme mérite des excuses puisque moi, pendant ce temps, j'étais tranquillement à la maison sur mon canapé,» a ainsi écrit l'Anglais. Les réactions de nombreux italiens navrés n'ont pas tardé à survenir.

«Je suis horrifié», «désolé», «ce n'était pas l'Italie qui s'adressait à vous Monsieur, juste la plus mauvaise partie» ont, entre autres, immédiatement écrit les internautes. Certains en ont même profité pour plaisanter avec Michael Oliver: «Êtiez-vous sur le sofa à manger des chips et boire du Sprite?» en référence à la phrase qu'a dit Gigi Buffon après le match. Ce à quoi, ne perdant pas son flegme, l'Anglais à répondu: «Non, une pizza et une bouteille de Chianti». On espère que l'arbitre en question ne refera plus trop parler de lui afin que Michael Oliver puisse continuer à suivre ses matches sur son canapé tranquillement.

After receiving a torrent of abuse from Juve fans last night thinking I refereed a Champions league game it seems my namesake deserves an apology while I was at home on the sofa. https://t.co/U2lvYCvivC— Michael Oliver (@sunderlandsmile) April 12, 2018

Here we go , never left the sofa for two hours but I'm getting stick for my performance in the game tonight #refOliver https://t.co/Ctvx9Lq1CK— Michael Oliver (@sunderlandsmile) April 11, 2018

