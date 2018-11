Le PSG reste en vie, Messi a porté Barcelone

Un but, une passe décisive. Lionel Messi a offert la première place de son groupe au FC Barcelone, déjà qualifié, lors d'un succès laborieux face au PSV Eindhoven (2-1), mercredi, lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Messi, bien servi par Ousmane Dembélé (61e) a marqué son 6e but en C1 cette saison. L'Argentin est donc ensuite devenu passeur pour Gerard Piqué, moins de dix minutes plus tard (70e).

5e journée



Mercredi



Groupe C

Paris - Liverpool 2-1

Naples - Belgrade 3-1



Groupe A

Atlético - Monaco 2-0

Dortmund - Bruges 0-0



Groupe B

Tottenham - Inter 1-0

PSV - FC Barcelone 1-2



Groupe D

Lokomotiv - Galatasaray 2-0

FC Porto - Schalke 2-1

Avec 13 points à une journée de la fin de la phase de groupe, le Barça ne peut donc être rattrapé ni par Tottenham ni par l'Inter Milan, qui a chuté à Londres (1-0). Anglais et Italiens se disputeront, à distance, le dernier billet qualificatif lors de la 6e et dernière journée.

Porto pour du beurre

De son côté, le PSG s'est idéalement relancé dans la course aux 8es de finale de la Ligue des champions en battant Liverpool 2 à 1, dans un match capital du groupe C, dit «de la mort». Paris, désormais deuxième du groupe derrière Naples (vainqueur 3-1 contre Belgrade), jouera sa qualification à Belgrade le 11 décembre face à l'Étoile Rouge, éliminée de la Ligue des Champions. Face aux Reds, finalistes la saison passée, Juan Bernat a ouvert le score (13e) et Neymar a corsé l'addition (37e). Puis, juste avant la pause, James Milner a réduit le score sur penalty après une faute d'Angel Di Maria sur Sadio Mané (45e+1).

Le FC Porto et Schalke 04 se sont également qualifiés, mercredi, pour les 8e de finale. Avant même leur confrontation, grâce à la défaite de Galatasaray sur le terrain du Lokomotiv Moscou (2-0). Pour «du beurre», Porto a dominé Schalke 3-1. Galatasaray et le Lokomotiv se disputeront la 3e place, qualificative en Ligue Europa, lors de la dernière journée de poule.

Par ailleurs, Monaco, profondément rajeunie, a subi la loi de l'Atlético Madrid (2-0) en début de soirée. L'équipe de Thierry Henry, déjà éliminée de la course aux huitièmes, a encaissé un premier but dès la 2e minute sur une frappe de Koke détournée par un défenseur. Puis Griezmann a enfoncé le clou d'un petit extérieur du pied (24e). Radamel Falcao a manqué un penalty (83e). Cette victoire garantit aux «Colchoneros» (12 pts) une place dans le top 16 européen en février prochain et c'est un soulagement pour le club madrilène, qui avait été sorti en phase de poules l'an dernier.

(L'essentiel/afp)