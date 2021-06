«Karim, faut rendre la veste à Johnny Hallyday»

Le retour de Karim Benzema en équipe de France a fait couler beaucoup d'encre et globalement suscité un enthousiasme important en France, mais également à travers l'Europe. Depuis le joueur du Real Madrid, qui a souffert d'une légère alerte suite à une béquille contre la Bulgarie, rayonne tant au niveau footballistique qu'en termes de communication.

Adepte des photos sur les réseaux sociaux et grand fan de mode, le footballeur français a dévoilé un cliché qui lui vaut quelques moqueries. Vêtu d'une veste de rockeur vintage et d'un t-shirt hommage à la star du rap Travis Scott, l'attaquant interpelle avec ce look atypique. «Karim, je t'aime bien, tu es un grand joueur, mais ça c'est possible», écrit un internaute. «Faut rendre la veste à Johnny Hallyday», poursuit un autre.

Le jour précédent, la star des Bleus avait profité de sa journée aux soins pour afficher son corps d'athlète. Professionnel remarquable, Benzema, 33 ans, n'a jamais été aussi affuté sur le plan athlétique.

Jeudi, Karim Benzema et ses coéquipiers ont reçu la visite du président Emmanuel Macron. Après avoir évoqué son admiration pour Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou Hugo Lloris, le président de la République a longuement défendu le choix de Didier Deschamps de sélectionner Karim Benzema, selon lui l'«illustration d'une très belle intelligence de part et d'autre».

«Karim Benzema a gagné en maturité sportive et personnelle, on le sent, c'est quelqu'un de beaucoup plus serein, épanoui. Je n'aspire qu'à une chose, c'est qu'il écrive maintenant la page de l'immense joueur qu'il est au sein de l'équipe de France», a développé Emmanuel Macron, en considérant qu'il n'y a «jamais rien de rédhibitoire quand on fait des efforts pour revenir».

«Ça va au-delà du sport, c'était attendu par beaucoup de jeunes et moins jeunes: en France, (Karim Benzema) fait partie de ces modèles», a encore fait valoir le chef de L’État, pour qui la star du Real Madrid «représente quelque chose». «Je pense que pour beaucoup de jeunes aussi issus de l'immigration, Karim Benzema est un est un modèle de réussite», a-t-il encore ajouté.

(th/L'essentiel)