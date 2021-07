Bordeaux se moque des Bleus: malaise en vidéo

Premier fait d'armes... et première polémique pour le nouveau propriétaire luxembourgeois des Girondins de Bordeaux, Gerard Lopez. Si l'ensemble des spécialistes saluent le choix du Suisse Vladimir Petkovic pour entraîner le club, la méthode utilisée pour sa présentation est loin de faire l'unanimité.

La communication a en effet décidé de mettre en avant le fait d'arme le plus récent du désormais ex-sélectionneur de la Nati: l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro. Un traumatisme pour les supporters des Bleus qui n’apprécient guère de voir un club français saluer cette performance de manière aussi ostentatoire. «Ce n'est pas malin, vraiment pas malin», peste un internaute.

«On se souvient tous de ce moment»

Concrètement, le montage rend davantage hommage à la performance de la Suisse de Petkovic qu'elle ne chambre la défaite française. Mais le début de la séquence sur fond sonore mélancolique accompagné d'images en noir et blanc de Kylian Mbappé manquant le pénalty fatidique rappellent de très mauvais souvenirs aux amateurs de l'équipe de France. «On se souvient tous de ce moment, on se souvient exactement d'où on était et avec qui», narre la voix off.

Un choix inacceptable pour certains fans: ««La vidéo est honteuse et indigne»!

Non mais la vidéo est honteuse et indigne franchement. C'est du Grand n'importe quoi.

Bon sinon Petkovic c'est très bien. Après si l'effectif c'est le cirque Gruss ça n'ira pas non plus faire bander un paraplégique eunuque. — Raja Bell (@Suns_forever) July 27, 2021

D'autres ont tenté de relativiser le scandale en se moquant des personnes incapables de «tourner la page». À noter également la satisfaction des supporters suisses, qui ont savouré cet hommage à leur exploit à l'Euro.

Le FC Ouin-Ouin 1er degré sont de retour apparemment !

Les mecs tapent un scandale pour une simple vidéo de présentation d’un nouvel entraîneur, ça me fume tout ça, ayez au moins l’intelligence de tourner la page de l’Euro franchement !

Bienvenue au #Girondins #Petkovic https://t.co/61lVX0zT1c — Onizuka ???????????????? (@OnizukaOfficiel) July 27, 2021

Malgré la déception du départ de Petkovic, on ne peut qu’apprécier cette vidéo d’annonce ???? https://t.co/MAdmEkxGUd — Foot Suisse ???????? (@SuisseFoot) July 27, 2021

Quoiqu'il en soit, Vladimir Petkovic n'aura d'autres choix que de réussir ses débuts à Bordeaux, sous peine de subir le même sort que l'ex-Lillois Eder. Auteur du but décisif en finale de l'Euro 2016 contre la France, le Portugais avait été sifflé la saison suivante sur les pelouse de Ligue 1...

