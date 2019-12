Une campagne contre le racisme avec... trois singes

«Une mauvaise blague», pour l'association FARE, qui lutte contre les discriminations. La Ligue italienne de football, qui a lancé ce lundi une campagne antiracisme, a notamment dévoilé une peinture représentant... trois singes. Ce tableau, réalisé par l’artiste italien Simone Fugazzotto, doit être exposé au siège de l’instance à Milan. Il s’agit d’un triptyque représentant trois singes en gros plan, le visage marqué de traits de couleur.

L’œuvre «a pour objectif de défendre les valeurs d’intégration, de multiculturalisme et de fraternité», indique la Ligue. «Avec ce triptyque, j’ai essayé de raconter que nous sommes des créatures complexes et passionnantes, que nous pouvons êtres tristes ou heureux, catholiques, musulmans ou bouddhistes, mais que, au fond, ce qui détermine ce que nous sommes, ce sont nos actions et pas la couleur de notre peau», a de son côté expliqué Simone Fugazzotto.

Once again Italian football leaves the world speechless.



In a country in which the authorities fail to deal with racism week after week #SerieA have launched a campaign that looks like a sick joke. https://t.co/3TwmlVznAW — Fare (@farenet) December 16, 2019

Mais alors que les stades italiens sont le théâtre d’incidents racistes récurrents, notamment des cris de singe contre des joueurs noirs, le message a été mal perçu par plusieurs observateurs, comme l'AS Roma. «Nous savons que la Ligue veut combattre le racisme, mais nous ne croyons pas que cela soit le bon moyen de le faire», estime le club de la capitale, sur Twitter. FARE considère pour sa part que le «football italien laisse le monde sans voix».

Outre cette œuvre controversée, la campagne prévoit aussi la signature d’une charte par chacun des 20 clubs de Serie A, qui ont tous choisi un joueur devant les représenter pour ce combat contre le racisme. Kevin-Prince Boateng sera par exemple le porte-parole de la Fiorentina, Blaise Matuidi de la Juventus Turin, ou Kalidou Koulibaly de Naples.

L’#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo pic.twitter.com/F0XpfiGfSl — AS Roma (@OfficialASRoma) December 16, 2019

