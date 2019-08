Real-​​PSG, Barça-​​Dortmund et Tottenham-​​Bayern

19h20

Voilà. Ce live est à présent terminé, merci de l'avoir suivi avec nous. On digère le tirage au sort en attendant les premiers matchs, dans un peu moins de trois semaines. On se retrouve aussi vendredi pour le tirage de la Ligue Europa avec, on l'espère, le F91 Dudelange dans la phase de poules!

19h18

Le joueur UEFA de l'année est le Néerlandais de Liverpool, Vigil Van Dijk, qui a régné en maître infranchissable sur la défense des champions d'Europe. Le joueur fait part de sa fierté et de ses inspirations, à commencer par Ronaldinho.

19h16

Et le courant passe bien entre les deux. «Ça fait 15 ans qu'on partage la scène. C'est rare», affirme Cristiano Ronaldo, qui dit espérer être encore là plusieurs années. «Tant pis pour ceux qui ne m'aiment pas!» ajoute-t-il en riant. Et en plus, il espère organiser un diner avec Lionel Messi prochainement...

19h11

Bon, encore un peu de blabla avec les trois finalistes, assis côte à côte... Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assis ensemble, c'est une image plutôt rare.

19h10

Et on termine avec le joueur de l'année.

19h08

La joueuse UEFA de l'année est l'Anglaise Lucy Bronze. Championne d'Europe avec l'Olympique lyonnais, elle a aussi réalisé une très belle Coupe du monde avec l'Angleterre.

19h04

Et allez, on va finir avec les trophées de joueuse et joueur de l'année.

19h02

La cérémonie continue avec le trophée #EqualGame qui promeut l'égalité, la diversité, l'intégration. Des représentants du Borussia Dortmund sont récompensés pour leur travail.

18h58

Voilà, le tirage au sort est terminé. On récapitule les huit groupes.

[#TirageLDC] OFFICIEL !



Voici le tirage au sort des Groupes de la Champions League pour la saison 2019-2020 ! pic.twitter.com/ByatgzgQoP — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 29, 2019

18h57

Les champions de Belgique Genk affronteront Liverpool, Naples et Salzbourg.

L'Étoile rouge de Belgrade complète le groupe B avec le Bayern, Tottenham et l'Olympiakos.

Et enfin, pour terminer, le Galatasaray complète le groupe A avec le PSG, le Real Madrid et Bruges.

18h56

Lille, le club du Luxembourgeois Gérard Lopez, complète le groupe H, avec Chelsea, l'Ajax et Valence.

18h56

Le Slavia Prague complète le groupe F, avec le Barça, le Borussia et l'Inter. Bon courage aux Tchèques!

18h55

Le Lokomotiv Moscou complète le groupe D avec la Juve, l'Atlético et Leverkusen.

18h55

Leipzig complète le groupe G avec le Zénith, le Benfica et Lyon.

18h54

L'Atalanta Bergame, qui participe pour la première fois, complète le groupe C avec City, Donetsk et Zagreb.

18h52

Et allez, le pot 4 pour compléter les groupes, en attendant le joueur de l'année.

18h50

Le meilleur «attaquant» de la saison dernière est Lionel Messi, du Barça.

18h48

Le Dinamo Zagreb tombe dans le groupe C avec Manchester City et Donetsk. L'Olympiakos jouera le groupe B avec le Bayern et Tottenham. Bruges aura fort à faire avec le PSG et le Real dans le groupe A. Et enfin, Lyon ce sera le groupe G, avec le Zénith et le Benfica.

18h45

Leverkusen tombe dans le groupe D avec la Juventus et l'Atlético. Valence jouera dans le groupe H avec l'Ajax et Chelsea. Salzbourg est là aussi. Les Autrichiens iront dans le groupe E avec Liverpool et Naples. De beaux déplacements en vue pour leurs supporters!

18h44

Allez, le pot 3. L'Inter ira avec le Barça et Dortmund dans un groupe F de très haute volée!

18h43

On repasse aux trophées. Cette fois, c'est le milieu de l'Ajax, la saison dernière et du Barça cette saison, Frenkie de Jong, est le meilleur milieu.

18h42

Et on finit le pot 2 avec l'Atlético, qui rejoint la Juventus dans le groupe D et le Napoli qui affrontera Liverpool dans le groupe E.

18h40

Les Ukrainiens de Donetsk joueront Manchester City dans le groupe C.

18h39

Treize fois champions d'Europe, le Real Madrid de Zinédine Zidane et Eden Hazard jouera contre le PSG dans le groupe A.

18h38

Et voilà le Benfica! Les champions du Portugal affronteront le Zénith.

18h37

Au tour de Dortmund de sortir du saladier. Le club de la Ruhr jouera dans le groupe F, avec le Barça.

18h36

L'Ajax nous avait vendu du rêve la saison dernière. Le club d'Amsterdam affrontera cette fois Chelsea.

18h35

Le finaliste Tottenham ira dans le groupe avec... le Bayern! Une belle affiche à venir.

18h34

Bravo Virgil! Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le tirage au sort. On passe au pot 2.

18h33

Et on repasse aux trophées distribués par l'UEFA. Le meilleur défenseur, évidemment, est le Néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk.

18h30

Manchester City sera dans le groupe C, la Juventus dans le D. Le tenant du titre Liverpool, six fois champion d'Europe, atterrit dans le groupe E. Le Barça va dans le groupe F. Le Zénith Saint-Pétersbourg jouera le groupe G. Et, enfin, Chelsea sera dans la poule H.

18h29

Le PSG est le premier club à être tiré au sort. Il ira dans le groupe A. Le Bayern, quintuple vainqueur, suit dans le groupe B.

18h28

On nous apprend que des équipes russes et ukrainiennes ne peuvent pas se rencontrer, pour des raisons politiques. Et les équipes des différents pays sont répartis entre les matchs du mardi et du mercredi. Bruges et Genk ne joueront par exemple pas le même soir. On va commencer le tirage avec le pot 1, qui comprend notamment Liverpool, le Bayern, Barcelone, la Juve, le PSG...

18h24

Ha! Le tirage au sort à proprement parler commence avant la désignation du reste de l'équipe de l'année et du joueur UEFA de la saison... L'UEFA semble vouloir varier les plaisirs et alterner les étapes, histoires de tenir les gens en haleine. Les tirages au sort ont en effet parfois tendance à tirer en longueur... Bon, pour commencer, on nous explique la procédure technique. Les 32 équipes dans quatre pots, le premier avec le champion d'Europe, le vainqueur de la Ligue Europa et les champions nationaux. Puis on passe aux indices UEFA.

18h21

Et on passe aux divers trophées de la saison dernière. Meilleur gardien: Alisson Becker, le Brésilien de Liverpool.

18h19

Au tour de Petr Cech, vainqueur avec Chelsea, de monter sur scène. L'ancien gardien de but raconte un peu ses impressions sur le trophée, de musique (il est aussi batteur) et va se poster derrière un des saladiers contenant les boules avec les noms des clubs.

18h13

Le trophée tant convoité, la Coupe aux grandes oreilles est là. Et arrive aussi Wesley Sneijder, ancien vainqueur de la C1 avec l'Inter et ancien joueur du Galatasaray Istanbul. Il raconte son émotion d'une «folle nuit» quand il avait levé la Ligue des champions en 2010.

18h10

L'UEFA nous présente maintenant le stade d'Istanbul, qui accueillera la finale. C'est déjà là que s'était joué la finale mythique de 2003 quand Liverpool, déjà, mené 0-3 par la Milan AC, avait réussi un come-back de légende pour s'imposer aux tirs au but. Hamit Altintop, international turc qui a notamment joué à Schalke 04 et au Bayern, est monté sur scène pour parler de la ville fascinante d'Istanbul et de son stade Atatürk.

18h09

Et le voilà sur scène, avec sa dégaine d'artiste. Il nous sort un petit speech sur la science qui nous rendra tous éternels, sous les yeux ébahis de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Il conclut d'un plus sobre «I love football»...

18h06

Et après un petit récapitulatif de la saison dernière, avec les exploits de l'Ajax, le sacre de Liverpool... on passe au trophée du président. C'est donc, comme on vous l'a dit plus tôt, Éric Cantona qui est récompensé. Il succède à David Beckham. Canto est là, avec sa grosse barbe de père noël et sa casquette. L'UEFA nous propose aussi une vidéo des plus beaux exploits du King.

Eric Cantona will receive the 2019 UEFA President's Award at the #UCLdraw in Monaco



What a player #UCL pic.twitter.com/WVHx9XhxjX — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 27, 2019

18h

C'est l'heure! C'est parti pour ce tirage au sort. Pour continuer à s'aiguiser l'appétit, un petit sondage. Qui gagnera le trophée cette saison, à votre avis?

17h57

Un ancien joueur va lui aussi être récompensé. Il s'agit d'Éric Cantona. Le Marseillais, légende à Manchester, connu pour ses coups de génie autant que pour ses coups d'éclat, va recevoir le trophée du président de l'UEFA.

L'ancien "King" français de Manchester va aussi être récompensé.

17h55

La cérémonie commence bientôt, à Monaco. Outre le tirage au sort, l'UEFA désignera son joueur de l'année. Sont finalistes le champion d'Europe Virgil Van Dijk, de Liverpool, le Barcelonais Lionel Messi et le Turinois Cristiano Ronaldo.

17h52

Les six journées de la phase de poules se joueront à partir des 17 et 18 septembre et jusqu’au 10 ou 11 novembre. Pour mémoire, les deux premiers de chaque groupe continuent en 8es de finale, les troisièmes sont reversés en Ligue Europa, et les derniers peuvent continuer à suivre les coupes d’Europe à la télé.

17h50

Un petit coup d'œil aux quatre chapeaux, avec naturellement le tenant du titre, Liverpool, dans le chapeau 1. Une équipe de chaque chapeau composera les huit poules de la compétition. L'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie sont représentées par quatre clubs chacune. La France dispose de trois équipes et, c'est une première, la Belgique envoie deux clubs en poules, Bruges et Genk. Le Portugal est représenté par le Benfica.

17h45

Bonjour et bienvenue dans ce live! Le tirage au sort de la phase de poules se déroule ce jeudi, à Monaco. Et pour se mettre direct dans le bain de cette nouvelle saison, un petit générique de la compétition phare du football européen.

Champions league intro #LFC version pic.twitter.com/xdg8PS4Pix — In KlOpP wE TrUsT ✪ ???????? (@georgeskarakii) August 29, 2019

(jw/L'essentiel)