Frank Defays quitte Virton et rejoint Mouscron

C'est assurément un nouveau coup dur pour l'Excelsior Virton (D1 Amateur, 3e niveau en Belgique) en proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois. Les médias belges ont annoncé, ce mercredi que Frank Defays quittait l'équipe gaumaise pour prendre les commandes de Mouscron (D1A, 1er niveau).

Actif en tant que défenseur du côté du F91 Dudelange lors de la saison 2009, celui qui a évolué la majeure partie de sa carrière de 1999 à 2009 du côté du Sporting de Charleroi, était entraîneur à Virton depuis 2011. Frank Defays, 43 ans, a signé un contrat jusqu'en juin 2019 avec Mouscron où le Roumain Mircea Rednic, 55 ans, a été débarqué, ce mercredi matin, après avoir vivement critiqué la direction et sa politique de recrutement durant le mercato.

Les Mouscronnois occupent actuellement la 12e position de la D1 A avec 29 points à quatre rencontres de la fin de la phase classique. Deux niveaux plus bas, en D1 Amateur, les Virtonais sont pour le moment, eux aussi, 12e et première équipe non relégable avec 23 points à 11 matchs de la fin du championnat.

(L'essentiel)