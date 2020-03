Être remplaçant ne dérange pas Gareth Bale

Gareth Bale a beau coûter les yeux de la tête (il est le 4e joueur le mieux payé au monde derrière les incontournables Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar), il chauffe plus souvent qu'à son tour le banc des remplaçants au Real Madrid, en disgrâce avec son entraîneur, un certain Zinedine Zidane.

Mais l'attaquant gallois ne semble guère se morfondre dans ce rôle ô combien ingrat. Du moins si l'on en croit la déclaration d'un de ses hommes de confiance au quotidien spécialisé espagnol AS. «L'idée de Gareth, aujourd'hui plus que jamais, est de terminer son contrat avec Madrid. Où serait-il mieux loti qu'en Espagne?», s'est interrogé le proche en question.

Par «mieux loti», sans doute a-t-il laissé sous-entendre les plus de 37 millions d'euros que perçoit annuellement Gareth Bâle chez les Merengue. Un montant qui aide il est vrai à faire passer la pilule du banc des «laissés pour compte». Reste que Zizou se serait volontiers passé de devoir gérer encore longtemps sa «victime» de choix.

(L'essentiel/nxp)