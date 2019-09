Les ultras de l'Inter justifient les cris de singe

Les attaques racistes dont a été victime Romelu Lukaku lors de son deuxième match sous les couleurs de l'Inter Milan, le week-end dernier à Cagliari, ne sont hélas pas nouvelles dans le football italien. Au moment de tirer un penalty, le grand attaquant belge avait été accueilli par des cris de singe de la part de certains fans sardes. Comme de nombreux joueurs d'origine africaine avant lui. Des actes qui n'ont le plus souvent que peu été condamnés par les clubs ou la Ligue italienne. Et encore moins sanctionnés.

Mais voilà que le cas Lukaku prend une nouvelle tournure avec la réaction des ultras interistes de la Curva Nord. Soit les propres fans de l'équipe pour laquelle joue désormais l'ancien buteur de Manchester United. Par un communiqué publié mardi soir, ce groupement de supporters a tenté de justifier les actes de ceux de leurs récents adversaires. «Nous sommes désolés que vous pensiez que ce qui s'est passé à Cagliari était du racisme. Vous devez comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays européens où le racisme est un vrai problème», osent ces fans.

This is a statement released by @Inter_en ultras the #CurvaNord about the racism @RomeluLukaku9 was the victim of.It begins with the words "we're really sorry you thought what happened in Cagliari was racist."Anyone still wonder why I'm proud to never have set foot there?????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/r5huZfoEIL— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 3, 2019

Pour défendre leur point de vue, les ultras n'ont pas eu peur d'évoquer une crainte et un respect de l'adversaire. «En Italie, nous utilisons certains moyens uniquement pour aider l'équipe et essayer de rendre les adversaires nerveux non pas par racisme, mais en les déstabilisant», rajoutent-ils.

«Nous ne sommes pas racistes et les partisans de Cagliari non plus. Vous devez comprendre que dans tous les stades italiens, les gens soutiennent leurs propres équipes, mais en même temps, les gens sont habitués à invectiver leur adversaire, pas par racisme, mais pour aider leurs équipes. S'il vous plaît, vivez cette attitude des supporters italiens comme une forme de respect du fait qu'ils craignent les buts que vous pourriez marquer, non pas parce qu'ils vous haïssent ou qu'ils sont racistes».

"Tu dois comprendre que l'Italie n'est pas comme les autres pays européens où le racisme est un VRAI problème. En Italie on utilise certaines méthodes pour aider l'équipe, ce n'est pas par racisme mais pour induire l'adversaire en erreur"— FrSerieA (@FrSerieA) September 3, 2019

Romelu Lukaku, qui avait publié sur son compte Instagram un appel à davantage de tolérance, doit désormais se sentir bien seul dans son nouveau championnat. Il espère certainement que les autorités compétentes daigneront enfin prendre en charge le problème du racisme dans leurs stades.

(L'essentiel/Sport-Center)