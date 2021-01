Un «pur talent» de 8 ans signe déjà chez Nike

La formation est devenue un enjeu majeur dans le football moderne. Les recruteurs vivent dans l’angoisse de passer à côté du nouveau Messi, Ronaldo ou Neymar. Les marques n’échappent pas à cette logique, désireuses de dénicher celui qui leur permettra de maximiser leurs revenus. Cette quête frénétique les pousse à enrôler des talents de plus en plus jeunes.

Illustration avec le cas Kauan Basile. Ce nom ne vous dit probablement rien et c’est tout à fait normal. Ce Brésilien n’a que 8 ans et évolue au sein de l’équipe de futsal U9 de Santos. Fils d’Andrezinho, ancien joueur de Corinthians, il a été élu meilleur joueur du championnat de São Paulo en 2019 grâce à ses arabesques. Ses exploits ont convaincu Nike de lui offrir un contrat de trois ans, avec deux années supplémentaires en option.

«C’est du pur talent!»

Kauan Basile est ainsi devenu le joueur le plus précoce à s’engager avec Nike. Il détrône un autre Brésilien, Rodrygo (aujourd’hui au Real Madrid), qui s’était lié avec la marque à la virgule à l’âge de 11 ans. Neymar, à qui Kauan est déjà comparé dans son pays, a lui été signé à 13 ans. À titre de comparaison, Lionel Messi n’est entré dans le giron d’Adidas qu’à 15 ans. Une autre époque.

Basile, qui possède déjà un compte Instagram, s’est ému de ce grand pas en avant: «Un jour très spécial pour moi et ma famille, j’ai signé mon premier contrat avec Nike à l’âge de 8 ans, quel bonheur immense, je dois juste remercier Dieu pour tout ce qu’il a fait dans ma vie.» L’agence qui gère ses intérêts, Mengoni Sports, en a profité pour insister sur la particularité de son protégé: «Kauan a battu le record du plus jeune joueur du monde en signant un contrat de sponsoring avec Nike! C’est du pur talent! C’est le football dans l’âme, le cœur et l’ADN!»

Et ne comptez pas sur son père, Andrezinho, pour calmer l’emballement général. «C’est un joueur avec une volonté absurde de gagner. Il a beaucoup de qualités techniques», place-t-il. Rendez-vous dans quelques années, pour savoir s’il s’agit bel et bien du successeur de Neymar.

