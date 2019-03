Mbappé, bientôt joueur le plus cher du monde?

Aujourd'hui, Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire du football, avec un transfert à 222 millions d'euros. Mais l'offre que prépare le Real Madrid pour s'attacher les services de Kylian Mbappé permettrait de battre assez largement ce record, selon France Football. Le club le plus titré de la planète, avec treize Champions League, vit une saison difficile et veut se relancer au plus vite.

La première cible, Zinédine Zidane, est déjà arrivée et son nom constitue à lui seul un bon argument de vente auprès des joueurs. Et la cible numéro 1 de Zizou pour booster son équipe, c'est Kylian Mbappé. Le Real est prêt à mettre la bagatelle de... 280 millions d'euros sur la table pour le transfert du jeune champion du monde français, 20 ans et pleins de promesses pour l'avenir. Reste à savoir si le PSG est disposé à déjà lâcher sa pépite et si le joueur veut bouger pour tenter d'atteindre les sommets européens.

Mais le marché du club madrilène ne s'arrêtera pas à Kylian Mbappé. Toujours selon France Football, le club Merengue disposera d'un demi-milliard d'euros pour ses emplettes estivales, dont 100 millions d'euros qui viendront du transfert de Gareth Bale vers la Premier League. Et parmi les autres joueurs que Zidane veut attirer à Madrid pour reconquérir la Ligue des champions figurent notamment Eden Hazard et Paul Pogba. Entre autres.

(jw/L'essentiel)