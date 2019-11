Les supporters racistes renvoyés à l'école

Les affaires de chants et cris racistes dans les stades se multiplient en Europe ces derniers temps. La Pro League, qui regroupe les clubs professionnels belges a décidé d'agir. Tout auteur de comportement raciste ou homophobe sera interdit de stade immédiatement.

Et ils ne pourront pas y retourner avant d'avoir suivi un cours, rapportent mardi les médias belges. La Pro League veut ainsi éradiquer «tous les chants et déclarations discriminants et blessants» des stades, selon un plan d'action qui doit être présenté mercredi.

Les clubs seront en outre tenus responsables de ce qui se passe dans leurs tribunes. «À chaque chant offensant qui apparaît dans le rapport de l'arbitre, les clubs concernés devront en répondre devant le parquet de l'Union. Sans exception», a indiqué un porte-parole cité par Le Soir.

