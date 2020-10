Un remplaçant de Liverpool s'endort en plein match

C’était l’une des affiches les plus attendues du début de saison. Le derby de la Mersey entre Everton, leader de Premier League, et son voisin Liverpool, champion en titre, a tenu toutes ses promesses samedi. À la clé: quatre buts (2-2), un cinquième goal refusé par le VAR dans les dernières secondes, moult occasions et une polémique autour de Jordan Pickford, auteur d’une sortie kamikaze qui a blessé Virgil van Dijk pour plusieurs mois.

Avec un tel spectacle sur la pelouse, il fallait faire fort pour s’ennuyer. Pourtant, cela était visiblement le cas de Caoimhin Kelleher. L’Irlandais de 21 ans, habituel troisième gardien de Liverpool, a profité de la blessure du titulaire Alisson pour grimper d’un cran dans la hiérarchie et s’installer sur le banc face à Everton. À la 80e, alors que la caméra s’était braquée sur Jürgen Klopp, Kelleher est apparu somnolent au second plan.

À ce moment-là, son équipe menait les débats (2-1). Quelques secondes plus tard, les Toffees égalisaient par l’intermédiaire de Calvert-Lewin (81e).

Le précepte qui veut qu’un remplaçant doit toujours se tenir prêt à entrer en jeu était loin d’être respecté sur le coup. Encore une chance qu’Adrian n’ait pas eu à laisser sa place à cet instant…

(L'essentiel/Sport-Center)