Son pays marque, il entre dans un état second

Le dimanche 16 janvier va certainement rester dans les annales très longtemps en Guinée équatoriale. Dans le groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations, le «Nzalang Nacional» a réussi un exploit impensable, en battant l'Algérie 1-0 contre le cours du jeu, sur un but d'Esteban Obiang (70e), qui évolue en 4e division espagnole.

Ce but, sorti un peu de nulle part et qui a infligé aux «Fennecs» leur première défaite après 35 matchs toutes compétitions confondues sans s'incliner, a fait craquer le journaliste de la télévision équatoguinéenne. Ce dernier a jubilé en tribune de presse comme rarement et est en train de faire le tour du monde des réseaux sociaux. C'est mérité!

(L'essentiel/Sport-Center)