La blague culottée d'un joueur d'Andorre à Mbappé

Pas facile d'arrêter Kylian Mbappé. Les joueurs d'Andorre ont pu s'en rendre compte, après avoir subi l'accélération fulgurante de l'attaquant des Bleus qui s'en en est allé battre le gardien d'un subtil piquet sur l'ouverture du score. Le début d'une promenade de santé pour les Bleus, qui se sont imposés 4-0 à Andorre-la-Vieille, mardi.

Insuffisant toutefois pour faire disparaître le sens de l'humour culotté de certains Andorrans. L'un d'entre eux n'a pas hésité à abaisser la capuche de Kylian Mbappé qui était en train d'être interviewé. Un brin décontenancé, la star du PSG n'a pas franchement apprécié...

Griezmann en rajoute

D'autant qu'Antoine Griezmann en a remis une couche en interrompant l'interview pour chambrer son jeune coéquipier: «Ça c'est bien. Il faut enlever. Et la casquette on n’est pas loin». C'en était trop pour Mbappé qui a tout arrêté et finalement quitté la zone mixte. Les vacances arrivent à point nommé...

Si le joueur a acquis un nouveau statut au fil de ses exploits, les fans de la première heure du prodige français se souviennent notamment des nombreuses séances de chambrage infligées par Benjamin Mendy, son ancien coéquipier à Monaco et partenaire en Bleu.

(th/L'essentiel)