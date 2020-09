Bale prêté un an à Tottenham par le Real

Retour à la case Tottenham: après sept ans d'une histoire contrariée avec le Real Madrid, l'attaquant Gareth Bale a été prêté un an à son ancien club, ont annoncé les Spurs samedi. Pendant ses années madrilènes, le Gallois de 31 ans a remporté quatre fois la Ligue des Champions et deux fois la Liga, mais il ne semblait plus rentrer dans les plans de Zinedine Zidane.

Bale n'avait disputé que 48 minutes sur les 12 rencontres disputées par le Real en fin de saison dernière et ses relations avec la direction étaient notoirement mauvaises. Le Real s'est d'ailleurs contenté d'un communiqué minimaliste en deux phrases à son sujet. «Notre club souhaite bonne chance à un joueur qui a fait partie d'une nos périodes les plus fastes», écrit-il au sujet de celui qui aura tout de même inscrit 105 buts en 251 matches et remporté 13 trophées en 7 ans.

Selon la presse britannique, pour faciliter la transaction, les Merengue ont accepté de prendre en charge la majeure partie de son salaire estimé à 600 000 livres par semaine (652 000 euros). Récemment, Bale avait pourtant accusé le club d'avoir entravé ses projets de départ, notamment vers la Chine en 2019.

(L'essentiel/afp)