Zlatan inscrit son 500e but d'un geste improbable

L'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic a inscrit samedi le 500e but de sa carrière professionnelle, rejoignant ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi, seuls autres joueurs en activité à avoir atteint ce chiffre symbolique. Le joueur 36 ans est entré dans ce club fermé à la 43e minute de la rencontre opposant le Galaxy au champion en titre Toronto de façon spectaculaire, avec une reprise improbable quasiment dos au but.

L'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam, de la Juventus Turin, du PSG et de Manchester United n'a pas vraiment célébré son but, puisque son équipe était menée 3-0 par Toronto avant son exploit. Le patron de la Ligue majeure de football (MLS) Don Garber a aussitôt félicité le colosse suédois sur Twitter: «Félicitations pour cette incroyable exploit, 500 buts et ce n'est pas fini».

Depuis son arrivée en MLS en mars dernier, Ibrahimovic a marqué 17 buts en 22 matches mais le Galaxy, qui a changé la semaine dernière d'entraîneur pour la troisième fois en deux ans, n'est pas assuré de disputer les play-offs.

(L'essentiel/afp)