Manchester City en démonstration à Arsenal

Grâce à ce succès, les leaders reprennent leur seize longueurs d'avance sur leur principal rival, Manchester United. Pour les «Gunners», rien ne change et rien ne va: ils restent sixièmes à dix points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Après cette deuxième défaite en moins d'une semaine contre les «Citizens», les Londoniens sont au plus mal. Les spéculations sur l'avenir d'Arsène Wenger se font même de plus en plus fortes dans la presse britannique, même si le Français les a balayées du revers de la main dans la semaine.

Premier League

28e journée



Samedi

Leicester - Stoke 1-1

Brighton - Swansea 4-1

Burnley - Southampton 1-1

Bournemouth - Newcastle 2-2

WBA - Huddersfield 1-2

Liverpool - West Ham 4-1

Watford - Everton 1-0



Dimanche

Crystal Palace - Tottenham 0-1

Man. United - Chelsea 2-1



Jeudi

Arsenal - Man. City 0-3

Les moqueurs supporters mancuniens avaient en tout cas fait leur choix: «Arsène Wenger, on veut que tu restes!», ont-ils entonné après le troisième but de leurs protégés. S'ils avaient existé à Wembley avant de s'effondrer en seconde période, ils n'ont pas pris cette peine jeudi soir dans un Emirates Stadium rempli au tiers. Dans le froid glacial, les hommes de Wenger ont craqué dès le quart d'heure de jeu, avant d'encaisser trois buts lors des 33 premières minutes du match.

Arsenal n'a plus que l'Europa League

Pourtant, avant l'ouverture du score de Bernardo Silva, ce sont bien les «Gunners» qui faisaient le match, dans le sillage d'un Aubameyang dont les appels de balle mettaient en difficulté la défense mancunienne. Mais ça n'a pas duré. Dès la 15e minute, Sané s'offrait un raid solitaire tranchant et servait Bernardo Silva, qui réussissait une frappe enroulée du gauche parfaite.

Si Arsenal s'accrochait encore, la deuxième cavalcade de Sané a définitivement tué les Londoniens. Échappé sur la gauche, l'Allemand remettait à Agüero, qui servait intelligemment David Silva dans la course. De près, l'Espagnol ne manquait pas sa chance (28e). Sané, encore lui, était à nouveau au cœur du troisième but mais cette fois comme finisseur, grâce à une reprise pleine de sang froid d'un centre de Walker (33e).

Comme si ça ne pouvait être pire, Aubameyang a manqué son penalty, brillamment arrêté par un excellent Ederson (52e). Vaincus en finale de la League Cup, éliminé de la FA Cup et trop loin en championnat, Arsenal n'a plus que l'Europa League pour sauver sa saison: les «Gunners» affronteront le Milan AC en huitièmes de finale. En attendant, ils se déplaceront à Brighton dimanche avec l'ambition de ne pas couler encore plus.

(L'essentiel/afp)