Une pétition pour faire rejouer France-​​Suisse

Le «seum» n’est plus l’apanage des Belges, il est aussi tricolore. L’élimination de l’équipe de France, largement favorite face à la Nati, a décidément de la peine à passer dans l’Hexagone. Pour expliquer cette surprise, il faut forcément trouver des raisons à cet échec. Quelques irréductibles supporters sont allés un cran plus loin. Une pétition a été lancée mercredi sur Internet, demandant à l’UEFA que la partie soit tout simplement rejouée.

Les auteurs du texte estiment que Yann Sommer était en position irrégulière sur le penalty de Kylian Mbappé. Le texte, plutôt sommaire, précise: «Lors de la séance de tirs au but du match France - Suisse, le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du tir de Mbappé».

Déjà 200 000 signatures

Signé par un certain «Pierre», le texte estime que cette situation entraînerait légitimement la possibilité de rendre le résultat invalide et de rejouer la partie: «Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir-là les règles n’ont pas été respectées». «Pierre» semble ne pas être le seul à s’indigner, puisque le texte a déjà récolté plus de 200 000 signatures et que ce chiffre monte en flèche. Entre 10 heures et midi jeudi, le texte a récolté près de 30 000 signatures supplémentaires.

Cette requête n’a logiquement aucune chance d’aboutir. Premièrement il est complètement invraisemblable que l’UEFA annule le résultat de la rencontre pour la faire rejouer, la veille du quart de finale de la Suisse contre l’Espagne. Il s’avère aussi que si certains ont estimé la position de Yann Sommer irrégulière, celle-ci ne l’était pas. En effet, le dernier rempart de la Nati remplit parfaitement les exigences pour un penalty valable, son talon gauche étant sur la ligne au départ du ballon.

(L'essentiel/Sport-Center)