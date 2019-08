Opération nécessaire pour Leroy Sané

Selon le magazine Kicker et le quotidien Bild, la blessure qui a contraint l'Allemand Leroy Sané à sortir en cours de match lors du Community Shield, remporté dimanche contre Liverpool (1-1, 5-4 tab), est plus grave qu'envisagée et nécessitera une longue période de récupération après l'opération. Selon ces médias, le joueur souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit et va devoir subir une opération.

L'attaquant international de 23 ans est depuis plusieurs semaines sur les tablettes du Bayern Munich, qui cherche au moins un ailier pour cette saison, mais cette blessure pourrait refroidir les ardeurs des Bavarois, s'il est confirmé que Sané est indisponible pour plusieurs mois.

«Il s'agit d'un revers amer pour le Bayern, qui était prêt à investir pour la première fois une somme à trois chiffres sur un joueur», commente Kicker. Aucune information n'avait été donnée jeudi après-midi de source officielle, ni par Manchester ni par le Bayern Munich.

