Banni du stade pour s'être opposé à la direction

Empêtré dans les bas-fonds du classement en Premier League (18e), West Ham vit une saison délicate. Et pourtant, le club londonien a été l'un des plus dépensiers lors du dernier mercato d'été (près de 85 millions d'euros). La frustration actuelle est à la hauteur des espoirs suscités et certains supporters ne cachent plus leur ras-le-bol, à l'image de Cameron Robson.

Ce jeune homme de 23 ans s'était porté volontaire pour agiter un drapeau géant aux couleurs des Hammers lors de l'avant-match face à Liverpool, la semaine dernière. Une fois sur le terrain, il en a profité pour dévoiler un t-shirt sur lequel était inscrit «GSB Out», en référence aux co-présidents du club David Gold et David Sullivan, ainsi que le vice-président Karren Brady.

L'action n'a pas du tout plus aux dirigeants. Dans les jours qui ont suivi, l'intéressé a eu la surprise de recevoir une lettre de leur part. Il y est stipulé que Cameron Robson est «interdit d'entrée au London Stadium et d'assister à tout match de West Ham (domicile et extérieur) avec effet immédiat». Le texte précise que la sanction vaut pour le reste de la saison. «Votre affichage de messages provocateurs était délibérément destiné à inciter la foule», ajoutent les signataires.

La lettre des dirigeants de West Ham reçue par Cameron Robson.

Il va faire appel de la décision

Le supporter en question s'est ému de cette décision auprès du Sun: «Je suis contrarié. Je m'y attendais à moitié mais il est tout de même surprenant qu'ils me bannissent pour une telle chose. Mon père m'emmenait voir West Ham dans ses bras quand j'avais deux ans et j'y suis toujours allé, depuis. Recevoir une lettre officielle disant qu'on vous interdit de regarder le club que vous avez supporté en grandissant, c'est vraiment déchirant. Tout comme la facilité et la froideur avec lesquelles ils ont procédé».

Cameron Robson a indiqué qu'il ferait appel de cette sanction. En attendant, cet épisode ne risque pas de redorer l'image des têtes pensantes de l'institution auprès des fans.

(L'essentiel)