«Pogba est un idiot», dit un ancien joueur anglais

Transféré pour plus de 105 millions d'euros de la Juve à Manchester United, Paul Pogba connaît une période difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Régulièrement en froid avec son entraîneur José Mourinho, le milieu tricolore n'était même pas titulaire pour la venue d'Arsenal à Old Trafford mercredi passé. En cause, son manque d'engagement et d'influence. «Il n'y a pas de place pour les personnes qui ne sont pas prêtes à tout donner», a fait savoir le «Mou». Quand on sait le talent de «Paul le Poulpe», on ne peut donner tort au coach portugais. Pour une fois.

Un avis, bien tranché, que partage d'ailleurs un autre Paul, Ince de son nom, ancien international anglais qui a porté le maillot des Reds Devils de 1989 à 1995. «Pogba est censé être un joueur de classe mondiale, mais il a l'air d'être un joueur moyen. S'il croit que son rôle est de venir sur un terrain et de faire des petites choses stupides qui lui font perdre le ballon, alors c'est un idiot», a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Independant. Vous pouvez reprocher à José Mourinho certaines choses, mais vous ne pouvez pas le rendre responsable de tout. Pogba ne l'aide pas et il a raison de le laisser de côté. Peu importe la réputation de votre nom».

L'ancien joueur va même encore plus loin: «Vous pouvez voir que la réaction des supporters change, ainsi que leur tolérance vis-à-vis de Pogba. Les joueurs de United ne critiquent pas l'un des leurs, mais ils en ont marre de son attitude. Peu de supporters du club seraient tristes s'il venait à partir. On dirait même qu'ils sont pressés de le voir partir. En fait, ce serait la meilleure chose pour les parties concernées». C'est ce qui s'appelle un tacle bien appuyé. En en bon milieu récupérateur qu'il était, Paul Ince s'y connaît...

(L'essentiel)