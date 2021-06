«L'UEFA a annulé tous mes billets»

Flashback fin 2019: pour Sébastien, «c'est le jackpot». Fan de foot, l'auditeur financier franco-allemand installé au Luxembourg depuis 2015 a obtenu par tirage au sort de l'UEFA quasiment tous les billets pour l'Euro 2020 dont il rêvait. Quatre fois quatre places pour le match d'ouverture Italie-Turquie à Rome, le choc Allemagne-France à Munich, une demi-finale et la finale à Londres. Le tout pour un peu plus de 1 200 euros. Abordable, vu les affiches.

L'Alsacien fan du Bayern, qui avait assisté à l'Euro 2016 en France, pose quinze jours de congés, planifie ses voyages avec famille et amis. Avec city trips à la clé. Il offre à son père allemand et sa mère française à Noël 2019 leurs places à Munich. Mais patatras, «le Covid est passé par là».

«La déception est énorme»

Le report du tournoi à 2021 est un premier coup dur. Le second, fatal, est tombé il y a quelques jours. «Un mail de l'UEFA m'annonçait que tous mes billets étaient annulés», raconte-t-il, amer. La faute à des jauges de public réduites (25% à 50%) et à un nouveau tirage où il a été moins chanceux. «Je n'avais pas les catégories de places les plus chères. Cela a dû jouer. J'avais décidé de renoncer à Rome car passer d'un pays à l'autre avec le Covid n'est pas simple. Je m'attendais à avoir un quart des autres billets... Mais rien. La déception a été énorme», confie le supporter de 28 ans.

«J'ai annulé mes congés. On va essayer de mettre la télé dans le jardin et faire des barbecues. Au Luxembourg, les cultures se mélangent et les terrasses seront ouvertes. Ce ne sera pas aussi fou que d'aller d'un stade à l'autre, mais bon, sourit le Cessangeois qui voit la France et l'Angleterre favorites. Et il se console. «Je me demandais comment ce serait dans les stades avec le masque. Je suis le genre de fan qui aime chanter, participer à l'ambiance. L'Euro 2024 sera en Allemagne, je ferai tout pour avoir des billets».

(L'essentiel)