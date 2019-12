Kylian Mbappé n'a pas oublié d'où il vient

Comme toutes les stars du ballon rond, le Français Kylian Mbappé (21 ans le 20 décembre) possède désormais sa propre ligne de vêtements et de chaussures de sport, évidemment réalisée par son équipementier privé Nike.

Dévoilée dimanche, cette collection rend hommage à la ville de Bondy, d'où vient Kylian Mbappé. «Des rues de Bondy aux plus grands terrains du monde»: c'est la phrase publiée par l'attaquant du PSG sur son compte Instagram, en dessous d'une photo où on le voit courir avec 125 enfants ayant revêtu le nouvel équipement. Ces 125 jeunes, tous membres de l'AS Bondy, ont été accueillis par Mbappé dimanche au Stade de France, où ils se sont fait offrir T-shirts, ballons et chaussures produits par la marque au chevron.

Tout, dans cette collection, rappelle Bondy, cette commune d'un peu plus de 50 000 habitants où a grandi Mbappé: le nom «Bondy Dreams», la couleur verte (qui est celle de l'AS Bondy Football, où Mbappé a fait ses débuts) et même le chiffre 93 floqué sur le T-shirt, qui correspond au numéro du département de Seine-Saint-Denis.

«C'est un signe de reconnaissance, a expliqué Mbappé au Parisien. J'ai passé la majeure partie de ma vie là-bas (à Bondy) et je me suis construit là-bas.» Sur son compte Twitter, l'équipementier américain précise que le nom de «Bondy Dreams» a été «inspiré par les rues de la ville où son amour du jeu est né».

Bondy Dreams. ?Inspired by the streets of the city where his love for the game was born, @KMbappe unveils his first ever collection.Hit our ? in bio to shop the #BondyDreams Collection?#nikefootball#nikesoccerpic.twitter.com/5LAcCk6NZ4– Nike Football (@nikefootball) December 8, 2019

Parmi les produits que l'on peut déjà commander sur le site de Nike, une paire de chaussures de foot Mercurial Superfly 7, de couleurs blanche, verte et or, avec le nom de famille du joueur en lettres majuscules sur le talon et, surtout, les trois noms «Nike», «Mbappé »et «Bondy» inscrits en tout petit sur le chevron doré de la chaussure.

Voici la nouvelle Mercurial Superfly 7 #BondyDreams ? pic.twitter.com/e2U4CrW2Fp– Foot Mercato (@footmercato) December 8, 2019

(L'essentiel)