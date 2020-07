Les Citizens humilient le champion Liverpool

Full-time at the Etihad. — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 2, 2020

Sacré champion d'Angleterre jeudi dernier pour la première fois depuis 30 ans Liverpool se déplaçait jeudi pour la 32e journée de Premier League chez son dauphin Manchester City, titré en 2019. Une soirée aux airs de passation de pouvoir.

Sauf que si les Citizens ont accueilli les Reds sur la pelouse par une haie d'honneur, ils les ont ensuite corrigé sans ménagement (4-0). Après le but refusé pour hors jeu à Gabriel Jesus (3e), City, plus mordant, a écrasé les hommes de Jürgen Klopp dès la première période grâce à Kevin De Bruyne (1-0 sp, 25e), Raheem Sterling (2-0, 35e) et Phil Foden (3-0, 45e). Alex Oxlade-Chamberlain, contre son camp (4-0, 66e) a aggravé le score après la pause.

Et Mahrez s'est vu refuser le but du 5-0. Pour fêter son titre, Liverpool repassera. Battu par le promu Sheffield (3-1), Tottenham et décroche du top 6 qui se dispute les places en Ligue des champions.

(L'essentiel/afp)