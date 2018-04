Leipzig giflé à domicile 1-​​4 par Leverkusen

La sévérité du score ne reflète pas exactement la physionomie d'une partie très plaisante entre deux équipes offensives et joueuses qui se sont créées l'une et l'autre nombre de situations dangereuses. Mais le réalisme de Leverkusen a fait la différence. Après l'ouverture du score pour Leipzig par Marcel Sabitzer (17e), les visiteurs ont répondu par Kai Havertz (45e), Julian Brandt (51e), Panagiotis Retsos (56e) et Kevin Volland (69e). Grâce à cette victoire, Leverkusen reprend la précieuse quatrième place avec 48 points. Francfort et Leipzig suivent avec 46 points, alors qu'il reste encore cinq journées à disputer. Samedi, le Bayern Munich avait validé son sixième titre de champion consécutif en battant Augsbourg 4-1. Les deuxième et troisième places sont pour le moment solidement tenues par Schalke (52 pts) et Dortmund (51 pts).

Pour ce match placé entre les deux manches de quart-de-finale d'Europa League, mais néanmoins très important pour Leipzig, l'entraîneur Ralph Hasenhüttl avait effectué cinq changements par rapport à l'aller contre Marseille: le jeune Français Ibrahima Konaté avait notamment rendu sa place au capitaine Willy Orban en défense centrale, et l'international danois Yussuf Poulsen, associé à Werner en attaque, remplaçait Jean-Kévin Augustin. Le meneur de jeu guinéen Naby Keita, le meilleur joueur du RB avec Timo Werner, est sorti à la 77e minute après un choc avec le gardien de Leverkusen Bernd Leno.

Il souffrait apparemment du dos mais a pu revenir sur le banc sans se faire aider. En défense centrale, le Français Upamecano, impeccable à l'aller contre l'OM, a été pour le moins malheureux. Il perd un duel de la tête sur l'action du deuxième but de Leverkusen, fait involontairement la passe décisive à Retsos sur le troisième et se rend coupable d'une mauvaise passe qui amène le quatrième. La seule consolation pour le RB a été l'attitude de ses supporters, qui ont continué à chanter et à pousser l'équipe jusqu'au bout, même avec trois buts de retard. L'homme du match a été le jeune international de Leverkusen Julian Brandt, auteur d'un but et d'une passe décisive, et omniprésent d'un bout à l'autre de la partie.

(L'essentiel/afp)