Ndongala pris à tort pour un voleur à Bruxelles

L'ancien joueur de la Jeunesse Esch, Dieumerci Ndongala, champion de Belgique en titre avec le KRC Genk, a connu une journée pour le moins compliquée, ce mardi, et il n'a pas manqué de tristement s'en émouvoir sur son compte Instagram. Dans une story diffusée en début d'après-midi sur le réseau social, l'international congolais de 28 ans se filme après un contrôle prononcé de la police belge à la sortie d'un magasin de vêtements à Vilvorde au nord de Bruxelles.

Arrêté par deux policiers et accusé par une vendeuse d'avoir «enlevé des étiquettes un peu partout dans le magasin», Dieumerci Ndongala est resté serein tout en commentant sur Instagram une scène qui aurait certainement pu le faire sortir de ses gonds. «J'achète des trucs (pour les petits) et on me soupçonne de vol», a-t-il affirmé sur sa séquence vidéo de trois minutes. «Madame», en s'adressant à la caissière, «j'ai payé ou j'ai volé?». «C'est incroyable, on ne peut plus faire ses courses tranquillement», affirme-t-il encore avec ironie. «J'ai cru que c'était une caméra cachée avant que les policiers ne me poussent...»

La police a alors indiqué à celui qui jouera très bientôt les poules de la Ligue des champions avec Genk qu'«ils étaient à la recherche d'un black afro avec des tresses». «Je n'en veux même pas à la police, car ils ont fait leur boulot après avoir été appelé par la caissière. Sans preuve, j'ai été accusé de vol, c'est scandaleux... peut-on porter plainte contre ce genre de choses?» Dans la foulée et en réponse de sa vidéo, Dieumerci Ndongala a reçu de très nombreux messages de soutien de la part d'autres joueurs de football avec le hashtag #SayNoToRacism. Contacté par un journal néerlandophone, l'enseigne a confirmé que le virevoltant ailier n'avait rien à se reprocher.

(fl/L'essentiel)