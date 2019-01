La gaffe d'Adil Rami face à la présidente croate

Adil Rami il est dans une autre galaxie pic.twitter.com/UiEIMExcOe– PUN (@PUNDURIF) 3 janvier 2019

Mercredi soir, on a pu voir sur TF1 un documentaire inédit, intitulé «Deuxième Étoile», retraçant l'épopée de l'équipe de France en Russie. L'occasion aussi de vivre de l'intérieur les coulisses du sacre des Bleus.

Un film bien sûr marqué par plusieurs témoignages de joueurs, avec parfois quelques anecdotes croustillantes à la clé. Ainsi Adil Rami a révélé qu'il avait commis une drôle de boulette face à la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, venue féliciter les Bleus dans le vestiaire, après leur belle victoire à Moscou (4-2).

«La présidente croate me dit "Belles moustaches", et là je lui réponds "J'adore Mykonos". Je ne sais pas pourquoi, je confonds toujours la Grèce et la Croatie», raconte Rami, avec le sourire.

La chef d'État croate n'a pas relevé (ou fait mine de ne l'avoir pas entendu) la bourde du joueur et s'est contentée de le remercier. C'est Olivier Giroud, qui a assisté à la scène, qui allait lui signaler son erreur. «T'es con ou quoi? Mykonos, c'est en Grèce!», le corrige alors l'attaquant de Chelsea. Et le Marseillais de lui répondre du tac au tac: «Ah, je ne sais plus, c'est pas grave, je suis champion du monde!».

De football certainement, et pour ce qui est de mettre l'ambiance également. Mais pour le titre de champion du monde de géographie, c'est raté.

Il y a quand même plus de 1 600 km, soit près de 20h de route, entre Mykonos et Zagreb, la capitale croate.

