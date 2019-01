Un joueur touché par la foudre en plein match

Comptant pour la 3e tour de la Copinha, une compétition réservée aux joueurs de moins de 20 ans, le match entre l'Atlético Mineiro et Agua Santas aurait pu virer au drame lorsque la foudre s'est abattue sur le stade alors que l'on disputait les arrêts de jeu. Au moment où l'orage grondait à Diadema, un impact a touché Henrique, qui a eu le temps de rejoindre la touche avant de s'effondrer, inconscient, et d'être pris en charge par le service médical.

Soigné d'abord dans l'ambulance, le joueur s'en tire miraculeusement sans dommage. «La foudre m'a touché, a confirmé Henrique à GloboEsporte. J'ai eu des vertiges, ma jambe était serrée, mais j'ai réussi à courir vers le banc pour me protéger. Je ne me souviens de plus rien d'autre».

Par la suite, Henrique a cependant pu donner des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. «Je veux informer tout le monde et ma famille que tout va bien pour moi. C'était juste une frayeur à cause de la foudre. C'était plus une peur, mais ça va. Merci pour le soutien». Pour son club, il est même vraisemblable que le joueur n'a pas été directement touché par la foudre, dont l'impact se serait produit à l'extérieur du stade.

(L'essentiel)