Ben Arfa à Emery: «Tu ne verras jamais les quarts»

À la fin de la saison, Hatem Ben Arfa quittera le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 31 ans l'a annoncé jeudi dernier via son compte Instagram. Une annonce qui ne surprendra personne, étant donné que l'ancien petit prodige de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille, tenu à l'écart dans la capitale et même privé d'entraînements avec les pros, n'a plus foulé les pelouses en match depuis un an, soit le 5 avril 2017.

À l'origine de ce bannissement, un crime de lèse-majesté. Au terme d'un entraînement au Camp des Loges conduit sous les yeux du Cheikh Tamim al-Thani, émir du Qatar et unique actionnaire du club, Ben Arfa avait interpellé le souverain en se plaignant de ne jamais pouvoir joindre son président, Nasser al-Khelaïfi et en réclamant son numéro direct. Une blague manquée, jamais digérée par al-Khelaïfi, présent au moment des faits, qui s'était senti humilié. Résultat: plus un seul match disputé par Ben Arfa avec le PSG, malgré un doublé et une passe décisive dans la victoire en Coupe de France face à Avranches (4-0), à l'occasion de sa dernière apparition.

Imitations et pizza dans le vestiaire

Le magazine France Football révèle cette semaine que le joueur fantasque se serait également disputé plusieurs fois avec son entraîneur, Unai Emery, avec lequel la sauce n'a jamais vraiment pris. Dans l'enchaînement de la fameuse et infamante «remontada» subie en mars 2017 par le PSG à Barcelone en 8es de finale de la C1, après avoir pourtant remporté le match aller 4-0 à Paris, Ben Arfa aurait balancé au coach qu'il ne dépasserait jamais les huitièmes de finale de la prestigieuse compétition européenne, même avec la meilleure équipe du monde.

Selon les témoignages, le joueur à la double nationalité franco-tunisienne se serait même amusé à imiter Emery devant ses coéquipiers hilares. Voilà qui n'aura sans doute pas plus au tacticien basque.

Pizzas pour tout le monde

Le PSG a tenté de pousser Hatem Ben Arfa vers la sortie dès le mois de décembre 2016, en le contraignant à s'entraîner avec la réserve ou en lui infligeant une amende de 100 000 euros pour avoir manqué un mini-camp de préparation à Doha.

France Football révèle toutefois que, malgré son comportement, HBA n'a jamais perdu le soutien de la plupart de ses coéquipiers. Après une trentaine de matches disputés seulement depuis son arrivée en 2016, l'aventure parisienne de Ben Arfa touche à sa fin. Mais avant de s'en aller, il semblerait que le petit phénomène songe encore à marquer «l'anniversaire» de son dernier match en débarquant jeudi dans le vestiaire avec des pizzas pour tout le monde.

(L'essentiel/duf)