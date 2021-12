Le Luxembourg a voté Messi pour le Ballon d'or

Alors que l'on croit souvent les Luxembourgeois grands fans du Bayern de Munich, force est de constater que le vote du Luxembourg n'a pas vraiment aidé l'attaquant polonais Robert Lewandowski dans sa quête du Ballon d'or. Selon les votes individuels dévoilés, il y a peu, par France Football, le journaliste du Wort Bob Hemmen a en effet désigné le top 5 suivant: 1.Messi, 2.Jorginho, 3.Lewandowski, 4.Kanté et 5.Benzema. Soit un classement plutôt proche du résultat final où Messi s'est imposé, dans l'ordre, devant Lewandowski, Jorginho, Benzema et Kanté.

Tout cela n'est qu'anecdotique, mais des choix improbables sont ainsi reconnaissables aux quatre coins de la planète. Alors que la Belgique avait éliminé le Brésil en quarts de finale de la dernière Coupe du monde en Russie, le vote brésilien n'en a visiblement pas tenu rigueur, car la journaliste de TV Globo Cléber Machado n'a pas hésité à placer Kévin De Bruyne en première position et Romelu Lukaku en quatrième position. Jorginho (2e), Mbappé (3e) et Neymar (5e), complètent le tableau «auriverde».

L'Europe et l'Afrique ne font pas le poids

Chez les proches voisins du Luxembourg, la France, via Pascal Ferré de France Football , a proposé un top 5 emmené par Lewandowski suivi par Messi, Benzema, Jorginho et Mbappé. Du côté belge, le journaliste du Soir, Frédéric Larsimont a placé Messi en pole position devant Jorginho, Lewandowski, Kanté et Lukaku. En Allemagne, Karl-Heinz Wild du Kicker s'est laissé séduire par Lewandowski, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo et Jorginho. Du côté du Portugal, Kanté était le meilleur, selon Joaquim Rita de SIC, devançant Lewandowski, Mbappé, Jorginho et Salah.

Quant à l'influence des continents, les choix de l'Europe et de l'Afrique, qui ont tous deux désignés Lewandowski largement en tête, n'ont pas fait le poids face à l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et Caraïbes, l'Asie et l'Océanie, qui ont tous les quatre placés Messi hors de portée.

Los votos del Balón de Oro de los periodistas de cada país.



Pascal Ferré, de France Football votó a: 1. Lewandowski, 2.Messi, 3. Benzema, 4. Jorginho y 5. Mbappé.



Sorprendente que el de Brasil no haya metido a Messi ni entre los cinco primeros. pic.twitter.com/F9URS5KKvN — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 4, 2021

Los votos del Trofeo Yashin por parte de los periodistas de cada país. pic.twitter.com/2ZHqCyuFri — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 4, 2021

(fl/L'essentiel)