Pardew quitte la lanterne rouge West Bromwich

«Albion et Alan Pardew se sont mis d'accord pour se séparer d'un commun accord aujourd'hui, suivant des discussions entre les deux parties», écrit «WBA» sur son site. Pardew (56 ans), qui a notamment entraîné Newcastle et Crystal Palace, avait pris la tête des «Baggies» en novembre, suite au licenciement de Tony Pulis.

L'intérim a été confié à Darren Moore, adjoint de Pardew, «jusqu'à nouvel ordre». West Bromwich n'a remporté que trois victoires en 32 journées de championnat et occupe la dernière place avec dix points de retard sur le premier non relégable, Crystal Palace.

