Guy Roux traite André Villas-​​Boas d'«amateur»

Incorrigible Guy Roux! Qui a toujours sa langue bien pendue et son inimitable (et très personnelle) vision du football. À 81 ans, celui qui incarne l'image de l'homme de club par excellence - il a entraîné durant 44 ans l'AJ Auxerre, de 1961 à 2005 - a l'habitude de donner son avis par-ci par-là.

Sur le plateau de L'Équipe-TV, le natif de Colmar a été sollicité au sujet d'André Villas-Boas, le coach portugais de l'Olympique de Marseille, qui avait également «sévi» à Chelsea et Tottenham. «Il est de passage dans le foot. S'il y a des gens qui embauchent des amateurs comme ça, des dilettantes, tant mieux pour eux!», a estimé Guy Roux.

«Il est inconsistant»

Et d'en remettre une couche: «L'OM de Villas-Boas me rappelle celui de Michel. C'est le même genre d'entraîneur et de jeu. Il est inconsistant».

Pour rappel (utile), André Villas-Boas le précoce n'a que 41 ans. Mais que Guy Roux se rassure: il ne compte pas s'éterniser dans le monde du football et veut relever d'autres défis, de son propre aveu. En participant au Rallye Paris-Dakar 2018, le technicien lusitanien a déjà prouvé qu'il allait mettre ses «menaces» à exécution.

(L'essentiel)