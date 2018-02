Manchester United chute, Liverpool met la pression

Manchester United, bien maladroit face au but, a été battu par Newcastle (1-0) dimanche lors de la 28e journée de Premier League et peut quasiment dire adieu au titre. Les Red Devils (2e avec 56 pts) ont seize points de retard sur les leaders de Manchester City (72 pts), alors qu'il ne reste seulement que onze journées à disputer.

Les résultats



Samedi

Tottenham - Arsenal 1-0

Stoke - Brighton 1-1

West Ham - Watford 2-0

Everton - Crystal Palace 3-1

Swansea - Burnley 1-0

City - Leicester 5-1



Dimanche

Huddersfield - Bournemouth 4-1

Newcastle - United 1-0

Southampton - Liverpool 0-2

Les Magpies de Rafael Benitez, eux, font un grand pas vers le maintien, avec provisoirement deux points d'avance sur le premier relégable Southampton, qui reçoit Liverpool un peu plus tard dimanche. En Premier League en tout cas, il n'y aura pas eu d'effet Alexis Sanchez. La recrue vedette du mercato n'a pas permis aux siens de prendre le dessus sur le promu, manquant même un but tout fait en seconde période.

Sanchez manque l'immanquable

Mais le plus maladroit de tous les Red Devils aura sans doute été Martial. L'attaquant français a buté à deux nombreuses reprises sur Dubravka, exceptionnel dans les derniers minutes pour son premier match sous les couleurs de Newcastle depuis son arrivée du Sparta Prague. Lancé superbement par Maric, dans la profondeur, il a manqué son duel face au gardien slovaque (36e).

L'ancien Monégasque a aussi manqué l'égalisation sur corner, la défense des Magpies repoussant à deux reprises sur sa ligne (77e). Entre-temps Sanchez avait été contré par Lejeune alors que le but semblait immanquable (57e). Intelligemment servi par Lukaku, le Chilien avait pris Dubravka de vitesse pour ensuite prendre trop de temps pour armer sa frappe vers un but vide.

Liverpool gagne et revient

Mais plus que Sanchez et Martial, c'est peut-être Paul Pogba qui attirera la colère de José Mourinho. Le milieu n'a pas su défendre sur Lejeune lors d'un coup franc lointain. L'ancien défenseur d'Eibar a pu remettre pour Gayle qui a lui-même offert l'ouverture du score à Ritchie (65e). Pogba est sorti juste après au profit de Carrick, dont c'était la première apparition en Premier League cette saison.

United est d'autant plus sous pression que Liverpool a gagné, plus tard dimanche après-midi. Les Reds se sont imposés 0-2 à Southampton grâce à des buts de Firminho (6e) et de l'inévitable Salah (42e). Avec ce succès, Liverpool revient à deux petits points de Manchester et de la seconde place du classement. Et lors de la prochaine journée, Liverpool accueillera West Ham le samedi 24 février, tandis que Manchester recevra Chelsea le lendemain.

(L'essentiel/AFP)