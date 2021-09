Mbappé a pris l'avion pour faire Strasbourg-​​Paris

Parfois, mieux vaut réfléchir à deux fois avant de poster une story sur Instagram. Pour se mettre en scène et faire plaisir à ceux qui le suivent, Kylian Mbappé a publié une photo de lui dans un jet privé luxueux ces dernières heures sur le réseau social. Pourquoi pas, sauf que le cliché a été pris alors que l'attaquant du PSG rentrait à Paris depuis... Strasbourg. Un voyage imposé par une blessure au mollet contractée par le joueur lors du rassemblement de l'équipe de France.

Un trajet réalisable en quatre heures de voiture ou à peine deux heures en TGV, et le web n'a évidemment pas manqué de réagir. Alors que l'impact du transport aérien sur l'environnement est au cœur du débat depuis quelques années, beaucoup condamnent le choix du footballeur et de son entourage pour un trajet si court. «Il va falloir que l’on commence à parler des clubs / joueurs qui prennent l’avion pour des distances si courtes. Strasbourg-Paris en train c’est 1h50. Les footballeurs se positionnent sur des sujets sociétaux importants aujourd’hui et c’est une bonne chose. À quand le #climat?», écrit un tweet particulièrement repris mais qui a été supprimé depuis.

bh jsp frère 1h de route tu prends pas l’avion Mbappe ou non — donda ilario???????????? (@il4rio) September 5, 2021

Et le débat s'est installé: «Mbappé ne peut pas prendre le train sans se faire envahir par une foule immense, créer une émeute et donc un cluster», répond internaute. «En terme de sécurité ça reviendrai très cher à sécuriser son voyage en train», estime un autre. Pour rappel selon les dernières données, le transport aérien est responsable de 2,4% des émissions mondiales de CO2, bien moins que les activités liées à internet (environ 4%) ou que le secteur du textile et de l’habillement (8 à 10%).

Sauf que mbappe en train Strasbourg Paris ,il met trois heures d autographes avant de rentrer dans le train ,deux heures dedans et trois heures à l arrivee. Plus deux compagnies de force de l'ordre a arrivé et départ.ils ont autres chose a faire...

Vaut mieux l avion — Patrick Marchal (@Marchalpatrick3) September 4, 2021

Non mais avec toutes les usines polluantes, les centrales nucléaires, le plastique, etc. c’est pas l’avion de Kylian Mbappé qui détruit la planète. Certes ils peuvent montrer l’exemple mais faut pas tout leur supprimer non plus c’est le mauvais combat... — Mango (@sacieso) September 4, 2021

