Kylian Mbappé devrait finalement rester au PSG

Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG une saison supplémentaire? Le feuilleton anime cette fin de mercato alors qu'un épilogue semblait se dessiner jeudi et vendredi. Le journal espagnol Marca avait alors annoncé la signature imminente de la star française au Real Madrid. Ce même journal fait aujourd'hui machine arrière, expliquant que le champion du monde devrait rester une saison supplémentaire en France.

Le PSG aurait en effet refusé la deuxième offre à 180 millions d'euros effectuée par le club madrilène, et les derniers échos indiquaient que le Real ne ferait pas de proposition supplémentaire avant la fin du mercato mardi soir. Un statu-quo donc, qui devrait pourtant amener tout ce petit monde à se retrouver dans quelques mois. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé pourra s'engager avec le club madrilène dès janvier. Et ce, sans que les Merengues n'aient besoin de dépenser un centime en indemnité de transfert...

Mbappé exemplaire sur le terrain

Pour Paris, l'objectif est clair: tout miser sur cette saison et une attaque de feu Messi-Neymar-Mbappé. Quitte à faire une croix sur les 180 millions d'euros proposés par le Real. Mais QSI (Qatar Sports Investments), l'actionnaire majoritaire du PSG, en a-t-il vraiment besoin? Avec ses fonds souverains qui apparaissent comme illimités, les propriétaires qataris semblent davantage se soucier des questions d'image à un an et demi de la Coupe du monde au Qatar que de leur équilibre financier.

De son côté, Kylian Mbappé semble parfaitement serein. Malgré l'incertitude, le joueur a été exemplaire aussi bien dans l'attitude que dans la performance dimanche avec un doublé contre Reims (0-2). Peut-être connaît-il, lui, l'issue du fameux feuilleton..

(th/L'essentiel)