Le nouveau maillot d'Arsenal dévoilé

Le partenariat entre Arsenal et Adidas (qui n'avait pas équipé le club anglais depuis 1994) débutera officiellement à partir du 1er juillet. Mais la firme allemande a déjà dévoilé le nouveau maillot domicile des Gunners avec une vidéo promotionnelle sur sa chaîne Youtube... avant de la supprimer.

La vidéo est narrée par le légendaire Ian Wright, qui rend hommage à Londres et ses habitants. Sans trop spoiler son contenu, le clip débute avec des fans discutant de la nouvelle saison dans un Barber Shop. On y apperçoit Mesut Özil arborant le nouveau maillot du club et sortant un «It looks fresh, bruv» avec un accent «so british» qu'il trahit un doublage des voix.

Plusieurs stars du club font leur apparition, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Mais aussi l'acteur Idris Elba, grand fan des Gunners, prétendant qu'il aurait pu jouer un jour pour le club.

(L'essentiel)