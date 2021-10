Le Luxembourg coule contre le Portugal

Venu dans le sud du Portugal avec l'espoir de bousculer la Selecçao, le Luxembourg a vite noyé tous ses espoirs. À la 18e minute, il était mené 3-0 après une entame de match catastrophique comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. La machine a été lancée par Dirk Carlson, qui accrochait Bernardo Silva à la limite de la surface, Cristiano Ronaldo transformant le penalty qui s'en est suivi (8e, 1-0).

Les autres matchs



La Serbie a conservé la tête du groupe du Luxembourg en dominant l'Azerbaïdjan 3-1, avec notamment un doublé de Vlahovic. Dans les autres groupes, le Kosovo a perdu à domicile 1-2 contre la Géorgie, la Suède a dominé la Grèce 2-0 et la Bosnie-Herzégovine ramène un point d'Ukraine (1-1). La Suisse s'est nettement imposée en Lituanie 0-4 et, dans le match des petits poucets, Andorre est allé gagner 0-3 à Saint-Marin. Enfin, l'Angleterre a été tenue en échec par la Hongrie 1-1.

C'est encore Carlson qui a perdu un ballon à 25 mètres de son but dans la foulée. Quelques secondes plus tard, Ronaldo tombait après un contact avec Anthony Moris puis se faisait justice lui-même pour son 114e but en sélection (12e, 2-0). Le cauchemar a continué avec un troisième but consécutif à une nouvelle perte de balle dans l'axe qui menait à une puissante frappe croisée de Bruno Fernandes (18e, 3-0).

Le retourné de Ronaldo

Ils voulaient confirmer trois jours après une prestation solide face à la Serbie (0-1), mais les Luxembourgeois n'ont pas réussi à exister. Leur premier tir n'est venu qu'à la 54e après une belle combinaison sur le côté gauche, mais Rui Patricio s'est bien couché sur la frappe croisée de Danel Sinani.

João Palhinha a aggravé le score de la tête sur corner (69e, 4-0), mais l'action du match est celle qui a provoqué ce coup de pied arrêté. Dos au but sur un centre de João Cancelo, Ronaldo contrôlait de la poitrine et enchaînait un superbe retourné sous la barre sorti par Moris au prix d'une belle envolée. Le capitaine portugais s'est rattrapé en allant chercher le triplé d'une tête au second poteau sur un centre de Ruben Neves (87e, 5-0).

Les Lions rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022, mais pourront viser la 3e place du groupe en novembre face à l'Irlande et en Azerbaïdjan.

«On a trop joué à la baballe»

La déclaration du sélectionneur national Luc Holtz aprèsle match: «On les a un peu aidés en jouant trop à la baballe en première période. C'est une équipe précise avec et sans le ballon alors qu'on a été trop lents. Il y avait trois niveaux d'écart en termes de vitesse. Peut-être que c'est dû à notre manque de fraîcheur après le match contre la Serbie samedi.»

«Le Luxembourg a essayé de jouer»

Fernando Santos, sélectionneur portugais: «Le Luxembourg a essayé de jouer, il ne fait jamais que défendre. On savait que si on attaquait rapidement et qu'on récupérait vite le ballon, on pourrait leur poser beaucoup de difficultés. C'est ce qu'on a fait dans les 25 premières minutes.»

Le classement

1. Serbie 17 points (7 matchs)

2. Portugal 16 points (6 matchs)

3. Luxembourg 6 points (6 matchs)

4. Irlande 5 points (6 matchs)

5. Azerbaïdjan 1 point (7 matchs)

(Tom Vergez/L'essentiel)