Quand Diego Costa réveille son frère avec des pétards

Bien connu pour sa hargne et ses coups de sang sur le terrain, l'attaquant de l'Atletico Madrid Diego Costa est tout aussi étonnant lorsqu'il décide de faire une petite blague à son frère Jaïr.

Sur son compte Instragam, à l'aide d'une story, le joueur de 30 ans a publié, le 1er janvier vers 20h, une très courte séquence vidéo où on le voit réveiller son frère à l'aide de pétards dans une casserole.

Un réveil pour le moins brutal qui a eu le don de faire sursauter le malheureux qui dormait paisiblement jusque-là.

This is how Diego Costa wakes up his own brother



(via @diegocosta) pic.twitter.com/1CghSKBaq3